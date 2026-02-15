Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Все решилось в серии пенальти. Лидс прошел в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Бирмингем
15.02.2026 14:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Лидс
Кубок Англии
15 февраля 2026, 17:02 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:05
87
0

Все решилось в серии пенальти. Лидс прошел в 1/8 финала Кубка Англии

Клуб из АПЛ выбил «Бирмингем» из турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля прошел матч 1/16 финала Кубка Англии между клубами «Бирмингем» и «Лидс».

Поединок в Бирмингеме на «Сент-Эндрюс Стедиум» завершился ничьей в основное время (1:1), поэтому командам пришлось играть овертайм.

Овертаймы также не помогли, поэтому коллективы разыграли путевку в 1/8 финала в серии пенальти.

Лучшую реализацию 11-метровых показали игроки «Лидса», которые выбили «Бирмингем» из Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 15 февраля

«Бирмингем» – «Лидс» – 1:1 (2:4 по пенальти)

Голы: Робертс, 89 – Нмеча, 49

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидс Бирмингем Сити Кубок Англии по футболу серия пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
