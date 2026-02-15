Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Ночью было громко. К сожалению, у нас есть такой сосед»
Украина. Первая лига
15 февраля 2026, 16:16 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:11
Сергей КОВАЛЕЦ: «Ночью было громко. К сожалению, у нас есть такой сосед»

Тренер рассказал о ситуации с безопасностью в Запорожье

Сергей КОВАЛЕЦ: «Ночью было громко. К сожалению, у нас есть такой сосед»
Главный тренер запорожского Металлурга Сергей Ковалец объяснил, почему решил возглавить команду. Специалист рассказал о ситуации в безопасности в Запорожье.

«Очень хорошо, что есть футбол, потому что футбол объединяет и показывает, что украинцы живут. Они настоящие и футбольный мяч звучит громче сирены. Потому футбол должен быть. Конечно, безопасность – это основной элемент. Сейчас сирена, но мы тренируемся. Но здесь сирена очень часто.

Не можем сыграть спарринг – есть проблема пригласить соперника. Все работают с настроением. Конечно, ночью было громко тоже, но, к сожалению, есть у нас такой сосед. Ситуация непростая по всей стране. Однако надеюсь, что победный мир наступит и запорожский футбол будет жить, развиваться. Школа работает, детей много. Здесь казацкий край, здесь много воспитанников: Сидорчук, Степаненко, Кривцов. Еще много игроков, которые из Запорожья.

Команда идет на последнем месте. Многие пишут и говорят: «Куда ты пошел? Нет шансов». Нам важно сделать хорошую команду. Болельщик простит все, кроме безразличия», – сказал Ковалец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Сергей Ковалец Металлург Запорожье российско-украинская война Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
