Под Покровском ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Сергея Петрова, который когда-то выступал за сборную Украины U-21 и ряд украинских клубов.

Летом 2025 года Петров присоединился к силам рф и в феврале 2026 года погиб в Донецкой области во время боевых действий.

28-летний нападающий Сергей Петров (21 мая 1997 – 14 февраля 2026) родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском.

Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины.

11 ноября 2016 года Петров сыграл за Украину U-21 товарищеский матч в Полтаве против беларуси U-21 (1:0), тогда за сине-желтую команду выступали Артем Довбик, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Даниил Игнатенко и другие. Единственный гол забил Андрей Борячук на 39-й минуте.

В 2022 году после начала полномасштабной войны вернулся на оккупированный полуостров Крым, где играл за местные команды, затем выступал за клубы в Узбекистане (Машал и Коканд 1912), а в 2025 году пошел на фронт в составе штурмовой бригады террористических войск рф.

Фото: Сергей Петров, Агробизнес