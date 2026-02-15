Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 февраля 2026, 17:56 | Обновлено 15 февраля 2026, 18:31
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21

Сергей Петров выступал за несколько украинских команд

15 февраля 2026, 17:56 | Обновлено 15 февраля 2026, 18:31
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Сергей Петров

Под Покровском ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Сергея Петрова, который когда-то выступал за сборную Украины U-21 и ряд украинских клубов.

Летом 2025 года Петров присоединился к силам рф и в феврале 2026 года погиб в Донецкой области во время боевых действий.

28-летний нападающий Сергей Петров (21 мая 1997 – 14 февраля 2026) родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском.

Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины.

11 ноября 2016 года Петров сыграл за Украину U-21 товарищеский матч в Полтаве против беларуси U-21 (1:0), тогда за сине-желтую команду выступали Артем Довбик, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Даниил Игнатенко и другие. Единственный гол забил Андрей Борячук на 39-й минуте.

В 2022 году после начала полномасштабной войны вернулся на оккупированный полуостров Крым, где играл за местные команды, затем выступал за клубы в Узбекистане (Машал и Коканд 1912), а в 2025 году пошел на фронт в составе штурмовой бригады террористических войск рф.

Фото: Сергей Петров, Агробизнес

Андрій Заліщук
Не загинув, а здох як останній продажний підараст
Ответить
+10
jugulator
Щасливої дороги на концерт Кобзона, тварюко!
Ответить
+5
Falko
Цікаво, чому з футболу під кулі поперся. Що, навіть із Бикостану вигнали?
А загалом — так, "героїчно-нікчемне" закінчення пересічно-нікчемного існування. Може, в Євпаторії школу іменем назвуть чи хоча б урочисту лінійку з піонерами проведуть ))
"Ховали тещу. Порвали два баяни".
Ответить
+5
Saar
Здох і слава Богу! Всі зрадники,як і окупанти повинні здохнути!
Ответить
+5
vazazh
Son of bitch - твій вибір.
Ответить
+3
Перший Серед Рівних
Цілком вірогідно був насильно мобілізований, а не пішов сам. Адже росіяни намагаються по-максимуму загрібати людей із окупованих українських територій і пускати їх як м'ясо. Офіційно українці з окупованих териорій - наши люді, в родной гавані, соотечественники. Але реально для окупантів це всеодно хохли і недоросіяни, другий сорт. І хахлов цих найменше жалко. Головне щоб меньше похоронок приходило в Тамбов, Пензу, Омск, Калугу і інші регіони "справжньої" території Росії. Окуповані землі Донецької, Луганської, і особливо Запорізької і Херсонської все ще підсвідомо і свідомо росіянами не сприймаються як справді повноцінно російські, як і населення там проживаюче.
Ответить
0
