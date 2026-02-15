Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
|
