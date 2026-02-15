Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Наполи
15.02.2026 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20
0

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.68 для Наполи и 3.39 для Ромы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский сыграл весь матч. Дженоа и Кремонезе не выявили сильнейшего
Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Рома Рим Наполи - Рома
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
