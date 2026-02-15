В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

