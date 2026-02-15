Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ
Олег Федор может покинуть Карпаты
Донецкий «Шахтер» интересуется украинским полузащитником львовских «Карпат» Олегом Федором, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
При этом, по информации источника, слухи об интересе «горняков» к другому футболисту «львов», защитнику Алексею Сычу, не соответствуют действительности.
На счету 21-летнего Олега Федора 49 матчей в Украинской Премьер-лиге.
В сезоне 2025/26 Олег Федор провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (8 матчей) в 500 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ирина Дерюгина – об Олеге Блохине
У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок