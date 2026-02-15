Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 19:37 |
2139
0

Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ

Олег Федор может покинуть Карпаты

15 февраля 2026, 19:37 |
2139
0
Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ
ФК Карпаты. Олег Федор

Донецкий «Шахтер» интересуется украинским полузащитником львовских «Карпат» Олегом Федором, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

При этом, по информации источника, слухи об интересе «горняков» к другому футболисту «львов», защитнику Алексею Сычу, не соответствуют действительности.

На счету 21-летнего Олега Федора 49 матчей в Украинской Премьер-лиге.

В сезоне 2025/26 Олег Федор провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (8 матчей) в 500 тысяч евро.

По теме:
Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру
Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
Олег Федор Карпаты Львов Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Алексей Сыч
Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Футбол | 14 февраля 2026, 22:36 2
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками

Ирина Дерюгина – об Олеге Блохине

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 24
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок

Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Олимпийские игры | 15.02.2026, 16:15
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.02.2026, 18:52
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 12
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем