Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский сыграл весь матч. Дженоа и Кремонезе не выявили сильнейшего
15 февраля 2026, 17:57
Малиновский сыграл весь матч. Дженоа и Кремонезе не выявили сильнейшего

Малиновский сыграл весь матч. Дженоа и Кремонезе не выявили сильнейшего
В воскресенье, 15 февраля, в рамках 25-го тура Серии А состоялся матч между «Кремонезе» и «Дженоа».

Игра прошла в Кремоне на стадионе «Стадио Джованни Зини» и завершилась со счетом 0:0.

Матч получился довольно открытым и богатым на моменты, но ни одной из команд не удалось воплотить их в голы.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

В параллельном матче «Парма» благодаря быстрому Бернабе вышла вперед в игре с «Вероной», а на 11-й минуте оказалась в большинстве из-за прямой красной карточки для Орбана. Однако в меньшинстве «Верона» сумела заработать пенальти усилиями Бауи, который на 43-й минуте реализовал Харруи.

Судьба встречи решилась в компенсированное время, когда Пеллегрино замкнул подачу от Кавильи и принес победу «пармезанцам».

Серия А. 25-й тур, 15 февраля

Кремонезе – Дженоа – 0:0

Парма – Верона – 2:1

Голы: Бернабе, 4, Пеллегрино, 90+3 – Харруи, 43 (пен.)

Красная карточка: Орбан, 11

