Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Уиган. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Арсенал
15.02.2026 18:30 – 45+ 4 : 0
Уиган
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 февраля 2026, 18:30 |
Арсенал – Уиган. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 18:30

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Уиган».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
Уиган Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
