В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Уиган».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Арсенал – Уиган. Смотреть онлайн. LIVE трансляция