Арсенал – Уиган. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 18:30
В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Уиган».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
