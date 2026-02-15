Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто

Нынешний главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри – человек не только прагматичный, но и уникальный в своем роде. Он обладает недюжинным для футбольного человека свойством дважды входить в воды одной и той же реки. Причем входить безболезненно, а местами и удачно.

После того, как в далеком 2014 году Аллегри был уволен из «Милана», он в том же году, не моргнув и глазом, отправился тренировать злейшего врага «россо-нери» – «Ювентус». А когда в 2019-м Макс был уволен и с туринского гранда, спустя два года он снова оказался у руля «Старой сеньоры».

Второй заход в самый титулованный итальянский клуб оказался не столь резонансным – это если сравнивать с первым заходом. Но «пустым» Аллегри из Турина и во второй раз не ушел: на прощание таки сумел хлопнуть дверью, добыв Кубок Италии. Его подопечные в очень нервом матче одолели тогда «Аталанту».

Но сам Аллегри в том поединке был в разы неуравновешеннее. Тренер то и дело порывался выбежать на поле – что-то доказать главному арбитру. А когда не удалось вырваться, набросился на резервного рефери. Судья попытался успокоить безумного Макса, но не ту-то было: алленаторе сорвал пиджак вместе с галстуком. С себя сорвал. За что был награжден красной карточкой и покинул техничную зону.

Казалось бы, можно было и успокоиться во время награждения Кубком, но Аллегри умудрился поссориться с журналистом, пообещав тому набить морду. В общем, вышел тогда из себя вполне уравновешенный Аллегри. Вышел до такой степени, что, казалось, не сможет вернуться.

Спустя два дня после того «бенефиса» Аллегри был уволен из «Юве». За неподобающее поведение. У Макса оставался год по контракту с «бьянко-нери».

Однако еще до разрыва отношений со «Старой сеньорой» в итальянской прессе упорно ходили слухи о том, что Аллегри и «Ювентус» недовольны друг другом. Шибко недовольны. «Ювентус» недоволен, что второй приход Макса в команду оказался бестрофейным, а тренер недоволен трансферной политикой и новым руководством «Юве». И вот чтобы не искушать судьбу дальше, чтобы не мучиться еще год, Аллегри вроде бы и устроил то огненное шоу имени себя любимого в матче против бергамасков, зная наверняка, что руководство «Ювентуса» не захочет закрывать на то шоу глаза.

Так или иначе, «Юве» пошел на поводу у Массимилиано: уволил психа. С компенсацией за целый год, еще положенный по условиям контракта.

Отсидев от звонка до звонка этот год в творческом отпуске, Массимилиано Аллегри возглавил «Милан». Тот самый, с которого его погнали более десяти лет назад за неудовлетворительные результаты.

Если сейчас ворошить ту миланскую историю Аллегри, то с высоты прожитых лет его увольнение кажется поспешным. Как минимум. Макс в первой же год работы с «россо-нери» сумел добыть скудетто. Впервые за последние десять лет для клуба.

В следующем сезоне «Милан» стал вице-чемпионом, еще через год – финишировал на третьем месте. А затем, после неудачного старта в новом чемпионате, Аллегри указали на дверь. И та дверь вывела его прямиком в «Юве». И вот, более чем десять лет спустя, Аллегри вернулся в «Милан» – команду, в которой просто перспективный и многообещающий экс-наставник «Кальяри» стал матерым и высокооплачиваемым профессионалом.

«Добро пожаловать домой», – так отрапортовали в официальных соцсетях «Милана» по поводу возвращения Аллегри. «Убирайся, откуда пришел», – примерно так отреагировали болельщики на «Сан-Сиро», когда в дебютном поединке нынешнего сезона серии А «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри проиграл безродному «Кремонезе».

Но с того памятного августовского поединка прошло много времени. И то поражения до сих пор остается единственным в пассиве нынешней команды Аллегри. И Макса уже никто никуда не гонит. Он действительно вернулся домой, и всеми возможными способами пытается доказать, что в одну и ту же реку можно не только войти, но еще и войти благополучно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Признаться, Максу в определенной степени повезло. Повезло с тем, что его команде не приходится распыляться на сразу несколько фронтов, как это делают главные оппоненты «красно-черного» Милана. Минувший сезон «Милан» под руководством Сержиу Консейсау провалил, посему не смог пробиться даже в Лигу конференций.

А уже по ходу нынешнего сезона, уже под руководством Аллегри, «Милан» благополучно избавился и от Кубка Италии, уступив «Лацио». Теперь до конца сезона у команды единственная дорога, без малейших троп и поворотов: чемпионат Италии. И «Милан» под руководством Аллегри делает все возможное, чтобы вернуть скудетто.

В принципе, для этого у команды есть почти все необходимое. Аллегри не изменил себе: он снова «танцует от печки». То есть, ставит команде прежде всего надежную оборону. В этом смысле Макс остается верен не только своим принципам, но и принципам предыдущих великих итальянских наставников «Милана» – Сакки, Капелло, Анчелотти.

Понятное дело, что нынешний «Милан» не может идти даже в малейшее сравнение с легендарным «Миланом» прошлых времен, когда наряду с великолепной защитой в команде было и звездное нападение. Когда, к примеру, был Барези в защите и ван Бастен в атаке, или Мальдини в защите, а в атаке Шевченко. В силу разных причин подобного симбиоза уже нет. И, скорее всего, такое идеальное сочетание защиты и атаки мы вряд ли увидим в «Милане» в ближайшие пару-тройку лет. Потому что перестал заказывать моду этот клуб, потому что перестала быть самым привлекательным и богатым турниром серия А. По одежке надобно ножки протягивать.

Тем не менее, кадровую работу нынешнего «Милана» можно назвать если и не идеальной, то очень успешной. Приход в команду легенды «Мадрида» – Луки Модрича – дал команде не только медийную продвинутость, но и шик в середине поля. Несмотря на то, что хорватскому ветерану уже сорок лет (!), он до сих пор умеет делать разницу. Он до сих пор лучший в своем амплуа, чему подтверждение – статус лучшего футболиста серии А по средним оценкам. Никто в чемпионате Италии не сделал столько длинных передач и просто передач вперед, как Лука Модрич.

Однако не Модричем единым. Пришелся явно ко двору в «Милане» экс-игрок «Юве» Адриан Рабьо. Связка Модрич – Рабьо – это кровеносная система нынешнего «Милана».

На их фоне атака команды выглядит не столь убедительно, однако Нкунку, за которого прошлым летом «Милан» вывалил целых 37 миллионов, уже наконец-то акклиматизировался. А зимнему новичку Фюлькругу и вовсе не понадобилось времени на адаптацию: он начал забивать в режиме с «корабля на бал».

Getty Images/Global Images Ukraine

Но главной опорной системой нынешнего «Милана» все-таки остается оборона. Во главе с голкипером сборной Франции Майком Меньяном. После 24 туров в пассиве «россо-нери» – лишь 18 пропущенных мячей. Меньше только у «Ромы» (14), но в пассиве римлян уже аж восемь поражений.

А у «Милана» до сих пор лишь одна пробоина. Та, еще стартовая, от «Кремонезе». С тех пор Аллегри сумел стабилизировать не только состав своей команды, параллельно найдя «нового Мальдини» - 19-летнего Бартезаги, успешно «соединив» казавшихся несоединимыми Леао и Пулишича, но и игру он стабилизировал.

Наконец-то, после Пиоли, в «Милан» пришел тренер, который знает и умеет. Да, команда с точки зрения класса чуть уступает «Интеру». Да и часто вничью играет – уже аж восемь таких случаев было.

Однако, в отличие от того же «Интера», «Милан» Аллегри умеет выигрывать лобовые матчи. «Интер», «Наполи», «Рому», «Лацио», «Болонью» и «Комо» подопечные Аллегри одолели. Им бы научиться не терять «обязательные» очки в матчах против «Кремонезе» и «Пармы», и тогда бы их чемпионские амбиции не вызывали лишних вопросов.

Хотя чем Аллегри не шутит? Возможно, уже в нынешнем сезоне «Милан» вернется на вершину. Команда ведь очень достойная сейчас на «Сан-Сиро». Да и ее тренер умеет находить компромисс не только со своими подопечными, но и даже со временем.