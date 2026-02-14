Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
14 февраля 2026, 17:15 | Обновлено 14 февраля 2026, 17:17
Каролина Мухова – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Дохе

14 февраля проходит финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В решающем поединке между собой играют Каролина Мухова (Чехия, WTA 19) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 13).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница выиграет трофей тысячника, чек на $665 000 и 1000 очков.

По теме:
Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Остапенко уступила 19-летней Мбоко в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе
ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи
Каролина Мухова Виктория Мбоко WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
