Каролина Мухова – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля проходит финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В решающем поединке между собой играют Каролина Мухова (Чехия, WTA 19) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 13).

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница выиграет трофей тысячника, чек на $665 000 и 1000 очков.