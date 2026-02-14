WTA14 февраля 2026, 17:15 | Обновлено 14 февраля 2026, 17:17
Каролина Мухова – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Дохе
14 февраля проходит финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В решающем поединке между собой играют Каролина Мухова (Чехия, WTA 19) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 13).
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница выиграет трофей тысячника, чек на $665 000 и 1000 очков.
