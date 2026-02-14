Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 февраля 2026, 18:23
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Фатех – Аль-Наср

Ggbet 7.65 – 5.70 – 1.26

19:45 Астон Вилла – Ньюкасл

Ggbet 2.41 – 3.64 – 2.87

22:00 Ливерпуль – Брайтон

Ggbet 1.56 – 4.80 – 5.35

22:00 Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Ggbet 1.34 – 6.03 – 9.70

22:05 ФК Париж – Ланс

Ggbet 4.16 – 3.67 – 1.99

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

