Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Другие новости
13 февраля 2026, 14:02 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 февраля 2026, 14:02 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Ренн – ПСЖ

Ggbet 6.45 – 5.23 – 1.49

21:30 Боруссия Д – Майнц

Ggbet 1.65 – 4.47 – 5.43

21:45 Халл – Челси

Ggbet 11.50 – 6.25 – 1.22

21:45 Пиза – Милан

Ggbet 6.25 – 3.86 – 1.68

22:00 Эльче – Осасуна

Ggbet 2.94 – 3.25 – 2.72

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:51 1
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Бывший наставник «сине-желтых» считает, что в нашей группе развязка наступит в последнем туре

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 14
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 13.02.2026, 12:45
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Футбол | 13.02.2026, 14:11
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 16
Бокс
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем