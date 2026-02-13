СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Ренн – ПСЖ
21:30 Боруссия Д – Майнц
21:45 Халл – Челси
21:45 Пиза – Милан
22:00 Эльче – Осасуна
