И ломаного Франка не стоит. И ты, Тоттенхэм…

В чемпионате Англии с тренерами не церемонятся. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Точнее, слово вправо, слово влево. Особенно, когда влево.

Вон Мареска собрал, словно сложную головоломку, обновленный во всех смыслах «Челси», но стоило итальянцу намекнуть – именно намекнуть, а не послать прямым текстом – о терках с клубным руководством, как тренера, выигравшего для «пенсионеров» два трофея, выставили за дверь.

В подобном ключе не только можно, но и нужно рассматривать отставку Аморима с поста наставника «Манчестер Юнайтед». Португалец лишь намекнул, что не ощущает должной поддержки от боссов, и ему оперативно указали на дверь.

И в данном случае не суть важно, что после ухода и Марески, и особенно Аморима командные дела не стали хуже. Суть в том, что тренерская работа в самой сильной и самой богатой футбольной лиге мира сродни работе сапера. Одно неправильное движение – и ты уже в творческом отпуске. И с тобой расстанутся, не моргнув и глазом.

Терпение и уравновешенность в нынешней футбольной элите – похоже, становится моветоном. Как и тренеры-долгожители. О старых-добрых временах Алекса Фергюсона и Арсена Венгера приходится лишь ностальгировать. О времена, о нравы.

Но даже на этом фоне такой себе «преждевременной эякуляции» собственник «Ноттингем Форест» Маринакис выглядит особняком. Уже троих тренеров успел поменять в нынешнем сезоне. А еще ж далеко не вечер.

За что, спрашивается, убрал Нуну Санту, под руководством которого именитый некогда коллектив впервые за десятилетия пробился на евроарену? Да все за то же: кривой взгляд, полукривое слово. Ну, пускай сменщик португальца – Постекоглу – и не вышел лицом, то есть, не дал мгновенного результата, но ведь ему и времени не дали. А Дайча за что? Он ведь лишь в октябре пришел, толком и не успел разгрести завалы. Более того, под его руководством «лесники» вроде бы как воспряли духом. Да, были и провалы, но Шон ведь подтвердил свое реноме кризисного менеджера. И наверняка сумел бы обезопасить команду от вылета. Но об этом мы можем теперь лишь рассуждать.

Ну и «Тоттенхэм» в этом списке. Как же без него.

Назначение на пост главного тренера «шпор» не слишком раскрученного по меркам АПЛ Томаса Франка изначально казалось авантюрой. В принципе, так и получилось: датчанин ушел несолоно хлебавши, вместо отмерянных контрактом трех сезонов порулив «Хотспурс» чуть больше полгода. А за его разрыв контакта с «Брентфордом» лондонцы заплатили почти семь миллионов фунтов, плюс еще больше заплатят неустойки непосредственно Франку за преждевременный разрыв трудового договора. Оно того стоило?

Getty Images/Global Images Ukraine

При желании можно и, опять-таки, нужно искать логику и в действиях клубных собственников, меняющих тренеров, словно автомобили в своих «конюшнях». При всем уважении к Амориму, он ведь действительно не смог на момент увольнения показать себя на «Олд Траффорд» во всей красе. Возможно, португальца бы «прорвало» чуть позже, если бы он получил должную поддержку, как в свое время на этом же месте Алекс Фергюсон, еще никакой не сэр, которого стоически терпели целых три сезона, и таки дождались должного выхлопа, но мы об этом уже никогда не узнаем.

Подобную логику можно найти и в моменте с отставкой Франка из «Тоттенхэма». Но вот что касается Дайча или Марески, подобной логики я не вижу.

А относительно клуба, который «никогда не был дерьмом, но и высот не достигал», то лишь повторю вышеизложенное: Томас Франк изначально не подходил для этого проекта. В более скромном во всех смыслах «Брентфорде» Франк явно был на своем месте. Он там имел полнейшую поддержку от клубного руководства. Он там прямиком влиял на трансферную политику. Он там от матча к матчу проводил массированную ротацию и состава, и игровой схемы. И при всем при этом давал результат. Результат выше среднего. На новом месте этого оказалось явно недостаточно. Франк, похоже, так и не понял, куда пришел, во что вляпался.

Хотя стартовал он неплохо. Его команда была в зоне Лиги чемпионов, его команда была на виду в Лиге чемпионов. И вот здесь нужно обязательно говорить об объективных причинах и проблемах. Франк впервые столкнулся с необходимостью играть на два фронта. И эти два фронта он откровенно не потянул.

С другой стороны, датчанин не стал распыляться. Из двух зайцев он выбрал (на его взгляд), того, что пожирнее: Лигу чемпионов. Парадокс получился: «Тоттенхэм», проваливший (уже об этом можно говорить утвердительно) нынешний сезон АПЛ (на момент увольнения Томаса его команда опустилась на 16 место в таблице), в основном раунде чемпионской Лиги оказался одним из лучших, напрямую попав в 1/8 финала.

Показательно, что в ЛЧ команда Франка в родных стенах не пропустила ни одного мяча, имея отличную разницу забитых и пропущенных – 10:0, тогда как в чемпионате Англии «шпоры» из рук вон плохо выступали на родной арене.

По поводу этого парадокса можно сказать и то, что с соперниками в ЛЧ «шпорам» откровенно повезло. Лишь одна топовая команда – «ПСЖ», а остальные – так себе: «Копенгаген», «Вильярреал», «Буде-Глимт», «Славия», «Айнтрахт», «Монако»… Это лишний раз подтверждает тезис о раздутости основного этапа ЛЧ, о наличии в нем «случайных» команд, но сейчас не об этом.

Сделав откровенную ставку на Лигу чемпионов, «Тоттенхэм» Томаса Франка откровенно провалился в английской Премьер-лиге. Особенно провальными были результаты «шпор» в нынешнем году: восемь матчей без побед. Английские СМИ уже отрапортовали, что такой удручающий показатель «Хотспурс» - худший в истории клуба за последние 18 лет.

В общем, тут действительно отставка напрашивалась. Напрашивалась еще и потому, что Франк не сумел понравиться болельщикам. А не понравился он им потому, что упрекнул их в «ненастоящести», когда раскритиковал за свист в адрес голкипера Викарио.

Зря он это сделал, ибо после того памятного упрека фаны «шпор» регулярно заводили свою песню, адресованную Франку – «Ты будешь уволен уже утром».

Не поладил Томас и с некоторыми своими подопечными. После одного из матчей он обратился к футболистам, чтобы те подошли к трибунам и поблагодарили за поддержку, но игроки проигнорировали просьбу тренера.

А тут еще эта история со стаканчиком кофе, на котором была эмблема «Арсенала». Фото Томаса с этим стаканчиком стало настоящим мемом. Это фото стало для болельщиков «Тотнэма» еще одним поводом для бичевания Франка. «Ты будешь уволен уже утром».

Но Франк, по всей видимости, не хотел этого слышать. Он жаловался на настоящий кадровый апокалипсис, и правильно жаловался, ибо в команде настоящая кадровая катастрофа: из-за травм выбыло сразу 12 человек основной обоймы. Такое и для «Ливера» или «МанСити» стало бы дилеммой, что уж говорить о «Тоттенхэме», который очень скромно вел себя и в летнее трансферное окно, и в недавно минувшее зимнее.

После очередного поражения – в этот раз от «Ньюкасла» – Франк все еще был уверен, что останется, что отставка ему не грозит. «Я на тысячу процентов уверен, что подхожу «Тоттенхэму». Я убежден, что буду главным тренером команды и на дерби с «Арсеналом». Легко указывать пальцем на меня, винить во всех бедах, но тут дело во всем клубе»...

Getty Images/Global Images Ukraine

Следующим утром, после поражения от «Ньюкасла», Томас Франк уже стал бывшим главным тренером «Тотенхэма». Болельщики «шпор» таки дождались своего. И на том злосчастном поединке против «сорок» фаны «шпор» скандировали имя Почеттино – бывшего тренера «Тоттенхэма», ныне возглавляющего сборную США. Болельщики хотят возвращения аргентинского специалиста.

Но захочет ли аргентинский специалист возвращаться туда, где нет никакой, даже малейшей гарантии стабильности, откуда тебя могут изгнать, не дав и малейшей возможности проявить себя?

Ну, не захочет Маурисио возвращаться, то Де Дзерби наверняка захочет. Именно бывшего тренера «Марселя» СМИ называют одним из главных претендентов на вакантный «электрический стул». И я почему-то не сомневаюсь, что, если таки лондонцы позовут итальянца, он непременно откликнется.

Ведь, что бы там ни было, блеск АПЛ манит тренеров, словно мотыльков, своим ярким пламенем. В этом пламени можно порядком обгореть, но, тем не менее, можно получить и обязательную компенсацию за «вредность» в виде серьезной выплаты неустойки, которая обеспечит безбедную старость.

Оно наверняка того стоит, в этом мире «преждевременной эякуляции». И не только футбольном.

Оно наверняка того стоит?