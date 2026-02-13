Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 13:04
Шахтер – Дила. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции

Шахтер – Дила. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

Шахтер – Дила. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча. LIVE
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Дила Гори контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
