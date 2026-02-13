Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 14-го по 16-е февраля.

Чемпионат Германии

22 тур

14.02.2026

«Вердер» – «Бавария»

Классика немецкого футбола. Но классика давнишняя, не сегодняшняя. Тем не менее, «имя» у этого поединка все равно громкое. Главная новость накануне этого матча – смена на тренерском мостике «зелено-белых». После двенадцати игр без побед «Вердер» уволил Хорста Штеффена. Бременскую команду возглавил Даниэль Тиуне. На него руководство клуба возлагает большие надежды. Но, по всей видимости, не в этой конкретной встрече. Кризисные «музыканты» вряд ли смогут остановить блестящую «Звезду Юга», которая практически по всем показателям выше этого оппонента в разы. Прогнозирую уверенную победу гостей.

Чемпионат Испании

24 тур

14.02.2026

«Реал» – «Реал Сосьедад»

Гегемон против середняка. Вроде бы все должно быть очевидно. Тем не менее, найдется небольшое «но». А может, и не совсем маленькое это «но». «Сосьедад» - тоже ведь «Реал». Так что как не крути, а это дерби. А дерби простым по определению быть не может. К тому же, в недавнем поединке против «Барсы» «Сосьедад» сумел выйти сухим из воды. Да и вообще баски не проигрывают уже в десяти последних поединках. Так что самому главному «Реалу» точно будет несладко. Однако, все же, хозяева должны брать три очка. При «обе забьют».

16.02.2026

«Жирона» – «Барселона»

Еще одно дерби с очевидным фаворитом и андердогом. Но не устаю повторять: в настоящем дерби фавориту всегда приходится несладко, ибо андердогу терять нечего, можно лишь приобрести. После провального старта сезона команда наших Цыганкова, Ваната и Крапивцова немного оклемалась, пришла в себя. В пяти из последних семи встреч «Жирона» не проигрывала, что для этой команды в нынешнем ее виде уже достижение. Тем не менее, «старший каталонский брат» все равно будет доминировать в этом поединке, ибо просто более высокого уровня. Практически не сомневаюсь, что гости победят. Впрочем, как почти не сомневаюсь и в том, что «Жирона» забьет.

Чемпионат Италии

25 тур

14.02.2026

«Лацио» – «Аталанта»

Соседи по турнирной таблице, хотя хозяева в табели о рангах отстают от гостей аж на шесть очков. Матч слабо предсказуемый, поскольку оба оппонента в нынешнем сезоне не отличаются стабильностью. Это команды настроения, команды импульса. Поди угадай, кто из них в день игры встанет с правильной ноги. Если говорить об их предыдущих встречах, то статистика вроде бы как в пользу бергамасков: в семи из девяти крайних встречах «Аталанта» не проигрывала. Но то было за царя Гороха. Точнее, то было за «диктатора Гаспа». Сейчас «Аталанта» перестраивается. Впрочем, как и нынешний «Лацио». Лично для меня наиболее оптимальным вариантом сего противостояния видится ничья. Результативная ничья.

«Интер» – «Ювентус»

Главный матч итальянского тура. Дерби целой Италии, если быть точнее. О былых временах вспоминать не буду. Не хочу бередить раны. Скажу лишь, что сейчас по этому поединку уже не сверяют часы ни в серии А, ни тем более по всей футбольной Европе. Помельчали гегемоны… «Интер» - безоговорочный лидер чемпионского забега, а «Юве» - лишь четвертый, с отставанием на целых 12 очков. Скорее всего, «бьянко-нери» в нынешнем сезоне вряд ли замахнутся на скудетто – уж слишком много было потеряно на старте сезона. Тем не менее, в пассиве обеих команд – по четыре поражения. «Юве» сейчас на ходу. «Интер» тоже на ходу, но в матчах против именитых оппонентов миланская команда в нынешнем сезоне не блещет. Заблестит ли в данном поединке? Вопрос очень непростой. Осторожно предположу, что хозяева не проиграют. А «Юве» при этом забьет.

15.02.2026

«Наполи» – «Рома»

Лихо начав, команда нашего Артема Довбыка забуксовала. Впрочем, как и сам Артем. В среднем «волки» проигрывают в каждом третьем матче. При этом «Рома» до сих пор остается самой сильной командой лиги с точки зрения защиты. Действующий чемпион подобной защитой похвастаться не может. Но может похвастаться хорошим нападением. Однозначно лучшим, нежели у команды Гасперини. Кстати, тренерское противостояние – Конте – Гасперини – главная изюминка этой встречи. Ну, мне так кажется. Интересно будет понаблюдать, прежде всего, за алленаторе хозяев, поскольку команда Конте вылетела и с Лиги чемпионов, и давеча с Кубка Италии. Зол будет «граф», несомненно. Но ведь и Гасп не пальцем деланный. Что-то мне подсказывает, что в этой игре будет мало забитых мячей. И это же «что-то» говорит мне, что хозяева одержат минимальную победу.

Чемпионат Франции

22 тур

14.02.2026

«Марсель» – «Страсбур»

Вице-чемпион – против очень крепкого середняка. В минувшем туре оба соперника проиграли. Но если поражение для «Страсбура» (от «Гавра») прошло практически незамеченным, то вот неудача провансальцев в игре против «ПСЖ» получилось весьма резонансной. Ведь «Марсель» влетел без шансов своему самому принципиальному сопернику. Следствием того «влета» (0:5) стала отставка Де Дзерби. По имеющейся информации, бывший тренер «Шахтера» сам инициировал отставку. Удерживать итальянского специалиста в «Марселе» не стали. И вот теперь вопрос: даст ли «бело-голубым» должный толчок отставка бывшего тренера, или кризис в стане вице-чемпионов действительно системный. На мой взгляд, хозяева в этом поединке не проиграют. Но и вряд ли выиграют. Перспективной видится ставка «обе забьют».

