Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 7-го по 9-е февраля.

Чемпионат Англии

25 тур

7.02.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

Крутейший матч. С любых точек зрения. Тут нам и историческая слагаемая, тут и принципиальность, тут и особые отношения команд из Лондона к командам из Манчестера. А тут еще и личность нынешнего рулевого «красных дьяволов» Майкла Каррика, который по-настоящему засветился в АПЛ в бытность как раз игроком «шпор», откуда благополучно перешел как раз в «МЮ». Во главе «МЮ» Каррик добыл три победы с трех попыток. И вот теперь молодому тренеру предстоит очередная проверка на прочность. Возможно, самая сложная на фоне предыдущих. Показательно, что в последнее время «МанЮнайтед» - очень удобный соперник для «Тоттенхэма»: лондонцы не уступали в крайних восьми матчах, неизменно забивая при этом в каждой игре. Но вот продолжится ли эта удобная серия – большой вопрос, поскольку в команде Томаса Франка – настоящий кадровый голод: травмированы стразу 11 игроков основной обоймы. Да и над самим датским тренером уже сгущаются тучи, ведь дела его команды в АПЛ, в отличие от ЛЧ, весьма посредственны. В общем, на мой взгляд, в этом поединке «шпоры» вряд ли продолжат свою беспроигрышную серию. Но на забитый мяч наверняка наиграют.

8.02.2026

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Вишенка на торте тура. Несомненно, центральный матч игрового дня. Действующий чемпион – против экс-чемпиона, против одного из главных претендентов на титул. Собственно, «МанСити» – давно уже претендент на все титулы, за которые борется. Так повелось со времен появления в клубе Пепа. Уже десять лет как. И тут активные слухи о том, что по окончанию нынешнего сезона Гвардиола с большой вероятностью покинет команду. Дескать, устал, выгорел. Сложно сказать, так ли это, или нет. С другой стороны, Арне Слот наверняка не собирается по своей воле покидать «Энфилд», но результаты команды в нынешнем сезоне далеки от чемпионских, посему всякое может быть. Лично я фаворита в этой встрече не вижу. Потому что практически равносильные оппоненты. В пяти последних домашних встречах мерсисайдцы не уступали манкунианцам. Предположу, что не уступят и на сей раз. «Обе забьют» – роскошная, как по мне, ставка на эту игру.

Чемпионат Германии

21 тур

8.02.2026

«Бавария» – «Хоффенхайм»

Громадное, практически непреодолимое турнирное преимущество «Звезды Юга», добытое командой в осенней части сезона, потихоньку тает. Я ничуть не сомневаюсь, что в итоге «Бавария» все равно без шума и пыли оформит очередной чемпионский титул, но, в то же время, не могу не отметить и определенный игровой кризис баварского гранда. Поражение от «Аугсбурга», ничья с «Гамбургом», и «Дортмунд» уже отстает «лишь» на шесть баллов. А тут еще и Кейн травмирован: его участие в игре с «крестьянами» под вопросом. Да и «Хоффенхайм» неизменно побеждает в пяти последних поединках. Ясно одно: сложной будет игра первой и третьей команды Бундеслиги. Не исключаю, что будет забито больше трех мячей, причем эти мячи будут забиты в разные ворота. Но, все-таки, рекомендую ставить на победу хозяев.

Чемпионат Испании

23 тур

8.02.2026

«Валенсия» – «Реал»

Излюбленная моя пластинка о былых временах как нельзя лучше подходит к этому матчу. Славная у этого матча история, это если вкратце, без перехода на личности. Но сейчас статусу славной истории «Валенсия», увы, не отвечает. Лишь середняк сейчас эта команда. Хотя «середняк» - даже слишком громко будет сказано: лишь в нескольких очках от зоны вылета. Тем не менее, даже в таком состоянии «летучие мыши» не безнадежны в атаке: в последних 15 поединках «Валенсия» неизменно забивает. Видится, что забьет и в этот раз. Но вряд ли это ей поможет. На мой взгляд, победят гости.

9.02.2026

«Вильярреал» – «Эспаньол»

Такой вот, весьма неожиданный центральный матч тура: четвертая против шестой команды в таблице. Хотя, если говорить об очковой разнице, то «попугаи» отстают от «субмарины» на целых восемь баллов. В пользу хозяев – вылет из Лиги чемпионов, где они были откровенными статистами. Возможно, теперь команда будет более целостной и сосредоточенной. Барселонцы притормозили в последнее время: три крайних матча проиграли. В свою очередь, не особо радовала и команда Марселино в последнее время: не может выиграть в пяти поединках. Однако, «Эспаньол» можно назвать вполне «съедобным» соперником для «желтых»: побеждают в шести последних личных встречах. Мне кажется, что победят и в этот раз.

Чемпионат Италии

24 тур

8.02.2026

«Ювентус» – «Лацио»

Еще один большой матч с исторической точки зрения. Но конкретно сейчас – не очень большой. Но на статус центрального в туре со скрипом потянет. Потянет по той простой причине, что по-настоящему знаковых встреч в этом туре серии А нет. «Юве» сейчас хорош. Спаллетти таки удалось стабилизировать игру команды: «бьянко-нери» не проигрывают в последних 11 матчах из 13-ти. И уже пробились в зону ЛЧ, о чем «лациале» в нынешнем сезоне не могут себе позволить даже и мечтать. Да и ссорятся в этом клубе все со всеми, не только лишь Сарри. Тем не менее, «орлы» борются за еврокубковую зону. С переменным успехом борются. Хотя вряд ли они составят серьезную конкуренцию нынешнему «Юве», который явно на ходу. Мой прогноз: чистая победа хозяев.

Чемпионат Франции

21 тур

8.02.2026

«ПСЖ» – «Марсель»

Настоящая французская классика. Французское дерби, если хотите. Хотя… Сначала это было дерби «деланное»: непобедимый «Марсель» искал себе хотя бы какого-то раздражителя на внутренней арене, и нашел его в Париже. А затем, десятилетия спустя, уже «Сен-Жермен» выглядит несокрушимо на внутренней арене, и любые попытки создать сейчас во Франции «класико» обречены на провал. Тем не менее, принципиальность никто не отменял. А порой именно принципиальность выше за класс и мастерство. Напряжение в этой встрече обеспечено. Так сказать, по определению. Парижане видятся фаворитами, тем более в родных стенах, но вот атакующая мощь команды Де Дзерби сейчас как минимум не хуже. Вот бы с защитой навести порядок, и тогда «Олимпик» будет готов к изнурительной чемпионской гонке. А пока что, на мой взгляд, не готов. Да и вылет из ЛЧ наверняка оставил свой негативный отпечаток. В общем, при «обе забьют» победит команда нашего Ильи Забарного. Я художник, я так вижу.

