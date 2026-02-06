Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
«Ливер» для Пепа, «шпоры» для Каррика, «орлы» для «зебр», Де Дзерби для Луиса Энрике
Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 7-го по 9-е февраля.
Чемпионат Англии
25 тур
7.02.2026
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
Крутейший матч. С любых точек зрения. Тут нам и историческая слагаемая, тут и принципиальность, тут и особые отношения команд из Лондона к командам из Манчестера. А тут еще и личность нынешнего рулевого «красных дьяволов» Майкла Каррика, который по-настоящему засветился в АПЛ в бытность как раз игроком «шпор», откуда благополучно перешел как раз в «МЮ». Во главе «МЮ» Каррик добыл три победы с трех попыток. И вот теперь молодому тренеру предстоит очередная проверка на прочность. Возможно, самая сложная на фоне предыдущих. Показательно, что в последнее время «МанЮнайтед» - очень удобный соперник для «Тоттенхэма»: лондонцы не уступали в крайних восьми матчах, неизменно забивая при этом в каждой игре. Но вот продолжится ли эта удобная серия – большой вопрос, поскольку в команде Томаса Франка – настоящий кадровый голод: травмированы стразу 11 игроков основной обоймы. Да и над самим датским тренером уже сгущаются тучи, ведь дела его команды в АПЛ, в отличие от ЛЧ, весьма посредственны. В общем, на мой взгляд, в этом поединке «шпоры» вряд ли продолжат свою беспроигрышную серию. Но на забитый мяч наверняка наиграют.
8.02.2026
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Вишенка на торте тура. Несомненно, центральный матч игрового дня. Действующий чемпион – против экс-чемпиона, против одного из главных претендентов на титул. Собственно, «МанСити» – давно уже претендент на все титулы, за которые борется. Так повелось со времен появления в клубе Пепа. Уже десять лет как. И тут активные слухи о том, что по окончанию нынешнего сезона Гвардиола с большой вероятностью покинет команду. Дескать, устал, выгорел. Сложно сказать, так ли это, или нет. С другой стороны, Арне Слот наверняка не собирается по своей воле покидать «Энфилд», но результаты команды в нынешнем сезоне далеки от чемпионских, посему всякое может быть. Лично я фаворита в этой встрече не вижу. Потому что практически равносильные оппоненты. В пяти последних домашних встречах мерсисайдцы не уступали манкунианцам. Предположу, что не уступят и на сей раз. «Обе забьют» – роскошная, как по мне, ставка на эту игру.
Чемпионат Германии
21 тур
8.02.2026
«Бавария» – «Хоффенхайм»
Громадное, практически непреодолимое турнирное преимущество «Звезды Юга», добытое командой в осенней части сезона, потихоньку тает. Я ничуть не сомневаюсь, что в итоге «Бавария» все равно без шума и пыли оформит очередной чемпионский титул, но, в то же время, не могу не отметить и определенный игровой кризис баварского гранда. Поражение от «Аугсбурга», ничья с «Гамбургом», и «Дортмунд» уже отстает «лишь» на шесть баллов. А тут еще и Кейн травмирован: его участие в игре с «крестьянами» под вопросом. Да и «Хоффенхайм» неизменно побеждает в пяти последних поединках. Ясно одно: сложной будет игра первой и третьей команды Бундеслиги. Не исключаю, что будет забито больше трех мячей, причем эти мячи будут забиты в разные ворота. Но, все-таки, рекомендую ставить на победу хозяев.
Чемпионат Испании
23 тур
8.02.2026
«Валенсия» – «Реал»
Излюбленная моя пластинка о былых временах как нельзя лучше подходит к этому матчу. Славная у этого матча история, это если вкратце, без перехода на личности. Но сейчас статусу славной истории «Валенсия», увы, не отвечает. Лишь середняк сейчас эта команда. Хотя «середняк» - даже слишком громко будет сказано: лишь в нескольких очках от зоны вылета. Тем не менее, даже в таком состоянии «летучие мыши» не безнадежны в атаке: в последних 15 поединках «Валенсия» неизменно забивает. Видится, что забьет и в этот раз. Но вряд ли это ей поможет. На мой взгляд, победят гости.
9.02.2026
«Вильярреал» – «Эспаньол»
Такой вот, весьма неожиданный центральный матч тура: четвертая против шестой команды в таблице. Хотя, если говорить об очковой разнице, то «попугаи» отстают от «субмарины» на целых восемь баллов. В пользу хозяев – вылет из Лиги чемпионов, где они были откровенными статистами. Возможно, теперь команда будет более целостной и сосредоточенной. Барселонцы притормозили в последнее время: три крайних матча проиграли. В свою очередь, не особо радовала и команда Марселино в последнее время: не может выиграть в пяти поединках. Однако, «Эспаньол» можно назвать вполне «съедобным» соперником для «желтых»: побеждают в шести последних личных встречах. Мне кажется, что победят и в этот раз.
Чемпионат Италии
24 тур
8.02.2026
«Ювентус» – «Лацио»
Еще один большой матч с исторической точки зрения. Но конкретно сейчас – не очень большой. Но на статус центрального в туре со скрипом потянет. Потянет по той простой причине, что по-настоящему знаковых встреч в этом туре серии А нет. «Юве» сейчас хорош. Спаллетти таки удалось стабилизировать игру команды: «бьянко-нери» не проигрывают в последних 11 матчах из 13-ти. И уже пробились в зону ЛЧ, о чем «лациале» в нынешнем сезоне не могут себе позволить даже и мечтать. Да и ссорятся в этом клубе все со всеми, не только лишь Сарри. Тем не менее, «орлы» борются за еврокубковую зону. С переменным успехом борются. Хотя вряд ли они составят серьезную конкуренцию нынешнему «Юве», который явно на ходу. Мой прогноз: чистая победа хозяев.
Чемпионат Франции
21 тур
8.02.2026
«ПСЖ» – «Марсель»
Настоящая французская классика. Французское дерби, если хотите. Хотя… Сначала это было дерби «деланное»: непобедимый «Марсель» искал себе хотя бы какого-то раздражителя на внутренней арене, и нашел его в Париже. А затем, десятилетия спустя, уже «Сен-Жермен» выглядит несокрушимо на внутренней арене, и любые попытки создать сейчас во Франции «класико» обречены на провал. Тем не менее, принципиальность никто не отменял. А порой именно принципиальность выше за класс и мастерство. Напряжение в этой встрече обеспечено. Так сказать, по определению. Парижане видятся фаворитами, тем более в родных стенах, но вот атакующая мощь команды Де Дзерби сейчас как минимум не хуже. Вот бы с защитой навести порядок, и тогда «Олимпик» будет готов к изнурительной чемпионской гонке. А пока что, на мой взгляд, не готов. Да и вылет из ЛЧ наверняка оставил свой негативный отпечаток. В общем, при «обе забьют» победит команда нашего Ильи Забарного. Я художник, я так вижу.
