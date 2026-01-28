Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов (28-го декабря).

Лига чемпионов

8 тур

28.01.2026

Вкратце о регламенте накануне последнего тура основного раунда. Матчи этого тура состоятся в один день, и начнутся в одно время – в 22.00 по Киеву. В 1/8 финала напрямую выходят первые восемь команд в турнирной таблице. Два коллектива туда уже пробились – «Арсенал» и «Бавария». Команды, которые займут с девятого по 24-е места, сыграют в стыковых матчах. Шансы пробиться в стыки потеряли лишь четыре клуба – «Айнтрахт», «Вильярреал», «Славия» и «Кайрат».

«Монако» – «Ювентус»

Самый титулованный итальянский клуб обеспечил себя как минимум участие в стыках, и претендует на прямое попадание в 1/8 финала, тогда как представитель чемпионата Франции может рассчитывать лишь на стыковые поединки. Княжеский клуб можно назвать удобным соперником для «Старой синьоры». Они встречались шесть раз, и все эти матчи – в рамках ЛЧ. Четыре победы в активе туринцев, и лишь одна – в активе монегасков. «Юве» сейчас в очень хорошей форме – выиграл три последние матчи чемпионской Лиги, а в целом не проигрывает в последних восьми из десяти встреч. «Монако» сейчас неубедителен. В предыдущем туре ЛЧ команда разгромно уступила «Реалу» – 1:6. На мой взгляд, фаворитом в этом поединке будут гости. Рекомендую ставить на чистую победу «Юве». Ставка рисковая, но велика вероятность, что сыграет. И да, очень хотелось бы увидеть в составе «красно-белых» Поля Погба, который дважды входил в реку под названием «Ювентус», а теперь играет за «Монако», но экс-капитан сборной Франции вряд ли сыграет в этом поединке из-за травмы.

«Боруссия» (Д) – «Интер»

Две непредсказуемые, яркие, атакующие команды, однако за их кажущейся непредсказуемостью все-таки проступают контуры тенденции. «Дортмунд» очень удачно играет в родных стенах – лишь одно поражение в 21 крайнем матче. В свою очередь, «Интер» очень неудачно играет на выезде: лишь одна победа в шести последних матчах ЛЧ. А текущая их гостевая серия и вовсе удручающая – три поражения подряд. В общем, все сводится к тому, что хозяева победят. Если случится именно так, то эта победа станет для «Боруссии» юбилейной – сотой в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Мелочь, но тем не менее. Вместе с тем отмечу, что «Интер» независимо от итога игры в Дортмунде застолбил за собой участие в стыках, а вот «черно-желтым» для продолжения лигочемпионской кампании нужен успешный результат в последнем туре. Рекомендую ставить на хозяев. На мой взгляд, они как минимум не проиграют. Не исключаю также, что в этом матче будет забито больше трех мячей.

«Барселона» – «Копенгаген»

Каталонцы забронировали себе участие в стыковых поединках. Но, понятное дело, чемпион Испании хочет большего: прямого выхода в 1/8 финала. Для этого команде Ханси Флика нужно не только обыгрывать «Копенгаген», но и смотреть по сторонам. В частности, на игру «Челси» в Неаполе. Датчанам будет весьма сложно рассчитывать на успех в этом поединке, стало быть, сложно рассчитывать и на попадание в стыки. Накануне последнего тура «Копенгаген» занимает лишь 26-е место. На фоне «Барсы» этот соперник видится явным аутсайдером, хотя представитель датской столицы и не проигрывает в ЛЧ уже три матча подряд. Тем не менее, не буду оригинальным, а просто предположу, что в этом поединке «блауграна» одержит победу. Скорее всего, уверенную. А то и разгромную.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

«Манчестер Сити» – «Галатасарай»

«Горожане» обеспечили себе стыковые матчи. Они имеют шансы и на прямой выход в 1/8 финала, но для этого, как и в случае с «Барсой», нужно не только побеждать, но и смотреть, как сыграют прямые конкуренты. Команда Гвардиолы в этом поединке видится фаворитом, хотя, в то же время, необходимо отметить, что «Сити» в последнее время притормозил. И в чемпионате Англии, и в ЛЧ. В предыдущем туре «МС» и вовсе был разбит «Буде-Глимтом». «Галатасараю» в этом поединке придется несладко. Стамбульцы весьма неудачно действуют на выезде (лишь одна победа в крайних 12 еврокубковых встречах), да и против английских команд на чужих полях играют откровенно неудачно. В общем, предположу, что хозяева одержат победу. Изюминка матча – Гюндоган и Сане, нынче защищающие цвета чемпиона Турции, не так давно выступали за команду Гвардиолы.

«ПСЖ» – «Ньюкасл»

Действующему обладателю Кубка чемпионов в последнем туре достаточно победить, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала. Однако сделать это команде нашего Ильи Забарного будет весьма непросто. Потому что форма сейчас у подопечных Луиса Энрике отнюдь не идеальная, да и в соперниках – неудобная команда. Интересно, что команды пересекались в ЛЧ лишь единожды – тремя годами ранее – на групповом этапе, и тогда «сороки» дома разгромили своего оппонента 4:1, а в Париже была ничья. Но и это еще не все. Практически все, что было сказано выше, можно применить и к «Ньюкаслу», ведь победа над «ПСЖ» открывает команде прямой выход в первый раунд плей-офф. В общем, очень непростым будет этот поединок. Но я все-таки склоняюсь к тому, что победят хозяева. При «обе забьют».

«Бенфика» – «Реал»

Если включать мою излюбленную «пластинку» о вывесках, то данный матч с точки зрения исторической составляющей – один из самых крутых в последнем туре. Да, были когда-то времена. Это тогда, когда за «Реал» играл Пушкаш, а за «Бенфику» – Эйсебио. Давно это было. В нашем случае можно вспомнить, в первую очередь, что не так давно «сливочных» тренировал нынешний наставник «орлов» Моуринью. Несмотря на былое величие противостояний между этими клубами, и доминирование именно лиссабонцев в этом противостоянии, сейчас силы команд неравны. «Реалу», уже обеспечившему себе выход в стыки, достаточно победить, чтобы решить свои турнирные задачи. А может даже хватить и ничьей. А вот турнирные дела команды наших Анатолия Трубина и Георгия Судакова весьма плохи. Их ничья не устроит. Нужна лишь победа, дабы иметь хотя бы минимальные шансы на стыковой раунд. На мой субъективный взгляд, шансов на позитивный исход у хозяев в этой игре нет. Рекомендую ставить на победу «Мадрида».

«Наполи» – «Челси»

Сложно у команд Антонио Конте с Лигой чемпионов. Кого бы он не тренировал, в главном континентальном турнире постоянно испытывает проблемы. Вот и сейчас из «Наполи». В минувшем туре, после ничейной игры с «Копенгагеном», Конте и вовсе заявил, что его команда не дотягивает до уровня ЛЧ. Ну, может и так, ведь команда накануне последнего матча основного раунда не входит даже в число 24-х. Дабы попасть в это число, «партенопеи» необходимо обыгрывать «Челси». Предположу, что команде Конте, который в свое время возглавлял «пенсионеров», вряд ли это удастся. Хотя «синие» и неудачно играют на выезде против итальянских команд, все же, на мой взгляд, эту игру они не проиграют. Интуиция рекомендует ставить на ничью. При обе забьют.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.