Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 16-го по 19-е января.

Чемпионат Англии

22 тур

17.01.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

А может, это и лучше, что новому исполняющему обязанности главного тренера «красных дьяволов» Майклу Кэррику придется начинать свою тренерскую карьеру во главе первой команды в манчестерском дерби. Там сразу и будет видно, кто есть кто. И наверняка будет понятно, правы ли высокопоставленные функционеры «МЮ», которые сделали выбор в пользу Кэррика, а не Сульшера. Новоявленный наставник «Юнайтед» сразу после своего назначения громогласно заявил, что, дескать, «я знаю, что нужно для достижения успехов здесь». А ведь никто его за язык и не тянул. Хорошо, если Кэррику удастся стартовать с места в карьер. Но более очевидным вариантом развития событий все-таки, на мой взгляд, видится успех команды Пепа Гвардиолы. «Сити» не проигрывает в последних 12 матчах. «Сити» не проигрывает в последних пяти из семи очных встреч против «МЮ». На мой взгляд, и в этот раз «горожане» не проиграют. При «обе забьют».

«Челси» – «Брентфорд»

Показательно, что в этом поединке именитые хозяева вряд ли могут считаться фаворитом на фоне внешне непритязательных гостей. На данный момент «Брентфорд» и в таблице выше «Челси» (пятое против восьмого места), и забила команда нашего Ярмолюка на один мяч больше, чем все еще команда нашего Мудрика. Да и в последних трех матчах «Брентфорд» неизменно выигрывает, тогда как «Челси» попал в зону турбулентности. Мареска уже ушел, а Росеньор, такое впечатление, еще не пришел. К тому же, «аристократов» можно считать удобным соперником для «пчел»: в семи крайних матчах из девяти они не проигрывали. Осторожно рискну предположить, что «Брентфорд» не проиграет и в этот раз. И снова рекомендую брать ставку «обе забьют».

Чемпионат Германии

18 тур

17 января

«Лейпциг» – «Бавария»

Центральный матч тура. И весьма принципиальный матч, если брать последние лет семь. Вряд ли в нынешнем сезоне что-то или кто-то может остановить «Звезду Юга» в погоне за Серебряной Салатницей. Мюнхенцы в нынешнем чемпионате на голову, если не на две, сильнее своих оппонентов. К слову, в матче первого круга «Бавария» разбила «Лейпциг» – 6:0. Однако дальше «быки» быстро пришли в себя и долгое время занимали второе место в таблице. Сейчас «Ред Булл» немного сбавил обороты и выпал из лидирующей тройки. Справедливости ради нужно отметить, что у команды из Лейпцига по сравнению с оппонентами в борьбе за зону Лиги чемпионов есть в запасе «лишние» матчи. Что же касается данного поединка, то весьма сложно не попасть под очарование нынешней «Баварии». И под каток нынешней «Баварии» тоже сложно не попасть. «Вольфсбург» не даст соврать. В общем, не буду оригинальным: баварцы в этом поединке как минимум не проиграют. Но если кто-то захочет рискнуть по-настоящему, то тогда можно поставить на не проигрыш хозяев.

Чемпионат Испании

20 тур

17 января

«Реал» – «Леванте»

Матч в первую, вторую и последнюю очередь интересен в разрезе ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» и прихода на вакантную должность Альваро Арбелоа. Соперник для нового наставника «сливочных» – лучше не придумаешь: предпоследняя команда в таблице. Однако… Да, в общем, не должно быть никаких однако. «Реал» как команда на голову сильнее команды «Леванте». Посему смело предполагаю, что «сливочные» одержат победу. Тем не менее, больше всего внимания в этой дежурной, на первый взгляд, игре будет приковано именно к тренерской скамье «Мадрида».

18 января

«Реал Сосьедад» – «Барселона»

А вот этот поединок интересен, прежде всего, с точки зрения «самоидентификации» действующего чемпиона. «Барселона» несколькими днями раньше добыла первый трофей в сезоне – выиграла Суперкубок Испании, параллельно «отправив» в отставку тренера «Реала» Хаби Алонсо. Крутая сейчас «Барса», ничего не скажешь. Нынешняя «Барселона» - это уже не та команда, которая без вопросов уступила в первом класико, или была бита в ЛЧ «Челси». Похоже, именно сейчас команда Ханси Флика находится в оптимальной форме: каталонцы неизменно выигрывают в последних десяти встречах. Матч против басков не сулит им легкой прогулки. Но если «блауграна» подойдет к этой игре со всей ответственностью, а не с «короной» на голове, тогда итог матча лично для меня очевиден. Хотя и не исключаю, что после победы в Суперкубке с эмоциональным настроем «Барсы» могут быть проблемы. Тем не менее, все-таки рекомендую ставить на чистую победу гостей. Они сейчас заметно сильнее.

Чемпионат Италии

21 тур

19 января

«Лацио» – «Комо»

Самый конкурентный поединок данного тура серии А. Обе команды «подпирают» еврокубковую зону, обе способны приятно удивлять. Большей частью эти комплименты относятся к команде Фабрегаса, однако и «орлы» в нынешнем сезоне вполне могут запутать карты признанным фаворитам. Этот матч может стать как зрелищным, учитывая акцент команды хозяев на атаку в домашних поединках, так и закрытым, ведь команда гостей обладает одной из самых сильных защитных линий в лиге. Лично мне видится наиболее подходящим второй вариант. Вряд ли в этом поединке будет забито больше двух мячей. Что касается его итога, то предположу, что это будет ничья.

Чемпионат Франции

18 тур

16 января

«ПСЖ» – «Лилль»

Центральный матч тура: вторая против четвертой команды лиги. Хотя, если говорить откровенно, то этот поединок более интересен тем обстоятельством, что накануне команда нашего Ильи Забарного выбыла из розыгрыша национального Кубка, уступив в парижском дерби. И теперь вот следует ответить на простой вопрос: случайное то было поражение, или у чемпиона наметился небольшой спад. Как по мне, то в данном матче подопечные Луиса Энрике будут очень злыми. И очень мотивированными. Несмотря на «зубастый» статус оппонента, все же нужно отметить, что «доги» являются удобным соперником для «Сен-Жермен»: парижане не проигрывают «Лиллю» в крайних девяти встречах, неизменно при этом забивая. Предположу, что «ПСЖ» не проиграет и забьет и в этот раз. Точнее, в этот раз «ПСЖ» выиграет. Но не исключаю, что снова пропустит.

