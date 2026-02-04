Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Major League Soccer
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе

Португалец может перебраться в «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча португальский голеадор Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию и перебраться в MLS.

По данным источника, 40-летний португалец якобы находится в конфликте с клубом «Аль-Наср», недоволен организацией лиги и неравномерным распределением трансферных средств, из-за чего отказывается играть за команду.

Роналду ищет новый вызов и может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами». Контракт португальца с «Аль-Наср» действует до 2027 года, но его якобы могут расторгнуть.

Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
