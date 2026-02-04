Major League Soccer04 февраля 2026, 21:00 |
1239
1
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Португалец может перебраться в «Интер Майами»
04 февраля 2026, 21:00 |
1239
Пятикратный обладатель Золотого мяча португальский голеадор Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию и перебраться в MLS.
По данным источника, 40-летний португалец якобы находится в конфликте с клубом «Аль-Наср», недоволен организацией лиги и неравномерным распределением трансферных средств, из-за чего отказывается играть за команду.
Роналду ищет новый вызов и может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами». Контракт португальца с «Аль-Наср» действует до 2027 года, но его якобы могут расторгнуть.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 февраля 2026, 20:02 0
В организации не готовы к таким изменениям
Бокс | 04 февраля 2026, 05:02 0
Теренс выделил Мейвезера
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Буде епічно
Популярные новости
03.02.2026, 20:07 3
02.02.2026, 21:14 8
03.02.2026, 23:01
03.02.2026, 00:11 1
04.02.2026, 07:59
03.02.2026, 07:22 36
03.02.2026, 05:55 95
02.02.2026, 16:13