Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе

Пятикратный обладатель Золотого мяча португальский голеадор Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию и перебраться в MLS.

По данным источника, 40-летний португалец якобы находится в конфликте с клубом «Аль-Наср», недоволен организацией лиги и неравномерным распределением трансферных средств, из-за чего отказывается играть за команду.

Роналду ищет новый вызов и может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами». Контракт португальца с «Аль-Наср» действует до 2027 года, но его якобы могут расторгнуть.