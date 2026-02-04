Ман Сити – Ньюкасл. Стали известны составы на полуфинал Кубка лиги
Ответный матч 1/2 финала начнется в 22:00 по киевскому времени
Во среду, 4 февраля 2026 года, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Перед стартом ответного поединка тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ньюкасл:
Your City side 👇— Manchester City (@ManCity) February 4, 2026
XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Ake (C), Ait-Nouri, Nico, Reijnders, O'Reilly, Semenyo, Foden, Marmoush
SUBS | Donnarumma, Dias, Haaland, Cherki, Rodri, Nypan, McAidoo, Alleyne, Lewis
🤝 @etihad pic.twitter.com/Lk4s3ywh6C
UNITED 👊 pic.twitter.com/1hfLCDC4mb— Newcastle United (@NUFC) February 4, 2026
