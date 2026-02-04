Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити – Ньюкасл. Стали известны составы на полуфинал Кубка лиги
Англия
04 февраля 2026, 21:21 | Обновлено 04 февраля 2026, 21:22
Ответный матч 1/2 финала начнется в 22:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

Во среду, 4 февраля 2026 года, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Перед стартом ответного поединка тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ньюкасл:

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл стартовые составы
