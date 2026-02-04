Ман Сити – Ньюкасл. Стали известны составы на полуфинал Кубка лиги

Во среду, 4 февраля 2026 года, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Перед стартом ответного поединка тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ньюкасл: