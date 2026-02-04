ВИДЕО. Автомобиль футболиста АПЛ разбили после матча

Неприятный инцидент произошел с игроком Дестини Удоджи после очередного матча чемпионата Англии. По информации британских медиа, злоумышленники разбили его Range Rover стоимостью около £150 тысяч, проникнув в автомобиль.

По предварительным данным, инцидент случился вскоре после поединка, в котором «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2. Видео с последствиями взлома быстро разошлось по социальным сетям и вызвало волну сочувствия со стороны болельщиков.

Сам футболист публично ситуацию пока не комментировал. На данный момент неизвестно, было ли что-то похищено из автомобиля и обращался ли игрок в полицию.

Этот случай вновь поднял вопрос безопасности футболистов АПЛ за пределами стадионов – подобные инциденты с дорогими автомобилями игроков в Великобритании происходят не впервые.