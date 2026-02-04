Стало известно, собирается ли Удинезе подписывать фулбека Руха

Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман не перейдет в «Удинезе». Об этом сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, 22-летний футболист не входит в сферу интересов представителя чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» может усилиться игроками «Карпат».