Стало известно, собирается ли Удинезе подписывать фулбека Руха
Виталий Роман на радарах итальянского клуба не находится
Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман не перейдет в «Удинезе». Об этом сообщает Игорь Цыганык.
По информации источника, 22-летний футболист не входит в сферу интересов представителя чемпионата Италии.
В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» может усилиться игроками «Карпат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT
Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда