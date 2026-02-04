Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Стало известно, собирается ли Удинезе подписывать фулбека Руха

Виталий Роман на радарах итальянского клуба не находится

ФК Рух. Виталий Роман

Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман не перейдет в «Удинезе». Об этом сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, 22-летний футболист не входит в сферу интересов представителя чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» может усилиться игроками «Карпат».

Даниил Кирияка Источник: Игорь Цыганык
