Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Президент киевлян рассказал, как в команде появился Шапаренко
Президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил, как ему посоветовали подписать в «Динамо» Николая Шапаренко.
«В свое время мы взяли Шапаренко, когда ему было 16 лет. Помню, как Николай Петрович Павлов позвонил мне и сказал: «Возьмите этого парня. Если он будет работать, то это будет очень хороший футболист», — сказал Суркис.
Шапаренко находится в системе «Динамо» с 2015 года, перейдя тогда из школы мариупольского «Ильичевца».
За 230 матчей в составе «Динамо» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Як то кажуть, пьяний проспиться, Рахмільіч не поумніє ніколи. Як він взагалі хоть щось вигравав з настільки аматорським підходом до справ, зокрема селекції?