Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил, как ему посоветовали подписать в «Динамо» Николая Шапаренко.

«В свое время мы взяли Шапаренко, когда ему было 16 лет. Помню, как Николай Петрович Павлов позвонил мне и сказал: «Возьмите этого парня. Если он будет работать, то это будет очень хороший футболист», — сказал Суркис.

Шапаренко находится в системе «Динамо» с 2015 года, перейдя тогда из школы мариупольского «Ильичевца».

За 230 матчей в составе «Динамо» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.