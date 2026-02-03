Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп чешет затылок. Ман Сити в 6 последних матчах АПЛ одержал лишь 1 победу
Англия
03 февраля 2026, 00:34 | Обновлено 03 февраля 2026, 00:50
Команда Гвардиолы ухудшила свои шансы в борьба за чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Клуб «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы испытывает серьезные трудности в чемпионате Англии.

Горожане выиграли только один из последних шести матчей в Премьер-лиге, и это заметный спад формы для одного из главных претендентов на титул.

В 24-м туре АПЛ «Ман Сити» вновь потерял очки. Ведя 2:0 против «Тоттенхэма», горожане не удержали перевес, и матч завершился вничью (2:2). Это уже 4-я ничья на этом отрезке чемпионата, и в сочетании с другими результатами приводит к серьезному отставанию от лидера.

Лондонский «Арсенал» по итогам 24-го тура АПЛ опережает «горожан» на 6 очков в таблице.

Следующий матч АПЛ «Ман Сити» проведет 8 февраля на выезде против «Ливерпуля», и это будет непростой матч, чтобы прервать негативную серию.

Команда Гвардиолы стабильно теряет очки и не демонстрирует прежней доминирующей игры, что становится важным в связи с борьбой за чемпионство.

Неудачная серия Ман Сити в 2026 году: лишь 1 победа в 6 последних матчах АПЛ

  • 01.01. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0
  • 04.01. Манчестер Сити – Челси – 1:1
  • 07.01. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
  • 17.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • 24.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
  • 01.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 24 16 5 3 46 - 17 07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49 - 23 08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35 - 26 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44 - 36 07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 41
5 Челси 24 11 7 6 42 - 27 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39 - 33 08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36 - 32 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27 - 26 07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34 - 35 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26 - 27 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 34
11 Ньюкасл 24 9 6 9 33 - 33 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40 - 43 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 33
13 Брайтон 24 7 10 7 34 - 32 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 31
14 Тоттенхэм 24 7 8 9 35 - 33 07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25 - 29 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 29
16 Лидс 24 6 8 10 31 - 42 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24 - 35 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 26
18 Вест Хэм 24 5 5 14 29 - 48 07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 20
19 Бёрнли 24 3 6 15 25 - 47 07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 15
20 Вулверхэмптон 24 1 5 18 15 - 45 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 8
Полная таблица

статистика Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм
Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
