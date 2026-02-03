Пеп чешет затылок. Ман Сити в 6 последних матчах АПЛ одержал лишь 1 победу

Клуб «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы испытывает серьезные трудности в чемпионате Англии.

Горожане выиграли только один из последних шести матчей в Премьер-лиге, и это заметный спад формы для одного из главных претендентов на титул.

В 24-м туре АПЛ «Ман Сити» вновь потерял очки. Ведя 2:0 против «Тоттенхэма», горожане не удержали перевес, и матч завершился вничью (2:2). Это уже 4-я ничья на этом отрезке чемпионата, и в сочетании с другими результатами приводит к серьезному отставанию от лидера.

Лондонский «Арсенал» по итогам 24-го тура АПЛ опережает «горожан» на 6 очков в таблице.

Следующий матч АПЛ «Ман Сити» проведет 8 февраля на выезде против «Ливерпуля», и это будет непростой матч, чтобы прервать негативную серию.

Команда Гвардиолы стабильно теряет очки и не демонстрирует прежней доминирующей игры, что становится важным в связи с борьбой за чемпионство.

Неудачная серия Ман Сити в 2026 году: лишь 1 победа в 6 последних матчах АПЛ

01.01. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

04.01. Манчестер Сити – Челси – 1:1

07.01. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1

17.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0

24.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0

01.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2

Турнирная таблица АПЛ