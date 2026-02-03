Пеп чешет затылок. Ман Сити в 6 последних матчах АПЛ одержал лишь 1 победу
Команда Гвардиолы ухудшила свои шансы в борьба за чемпионство
Клуб «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы испытывает серьезные трудности в чемпионате Англии.
Горожане выиграли только один из последних шести матчей в Премьер-лиге, и это заметный спад формы для одного из главных претендентов на титул.
В 24-м туре АПЛ «Ман Сити» вновь потерял очки. Ведя 2:0 против «Тоттенхэма», горожане не удержали перевес, и матч завершился вничью (2:2). Это уже 4-я ничья на этом отрезке чемпионата, и в сочетании с другими результатами приводит к серьезному отставанию от лидера.
Лондонский «Арсенал» по итогам 24-го тура АПЛ опережает «горожан» на 6 очков в таблице.
Следующий матч АПЛ «Ман Сити» проведет 8 февраля на выезде против «Ливерпуля», и это будет непростой матч, чтобы прервать негативную серию.
Команда Гвардиолы стабильно теряет очки и не демонстрирует прежней доминирующей игры, что становится важным в связи с борьбой за чемпионство.
Неудачная серия Ман Сити в 2026 году: лишь 1 победа в 6 последних матчах АПЛ
- 01.01. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0
- 04.01. Манчестер Сити – Челси – 1:1
- 07.01. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
- 17.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 24.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
- 01.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46 - 17
|07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал
|53
|2
|Манчестер Сити
|24
|14
|5
|5
|49 - 23
|08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси
|47
|3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35 - 26
|07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|8
|5
|44 - 36
|07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед
|41
|5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42 - 27
|07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39 - 33
|08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
|39
|7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36 - 32
|07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд
|36
|8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27 - 26
|07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд
|36
|9
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34 - 35
|07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
|34
|10
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд
|34
|11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33 - 33
|07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас
|33
|12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40 - 43
|07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34 - 32
|08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли
|31
|14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35 - 33
|07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25 - 29
|08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас
|29
|16
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31 - 42
|06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|7
|5
|12
|24 - 35
|06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест
|26
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29 - 48
|07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм
|20
|19
|Бёрнли
|24
|3
|6
|15
|25 - 47
|07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15 - 45
|07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм
|8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард греческого «Олимпиакоса» продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды
Шапаренко подписал соглашение на пять лет