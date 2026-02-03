Во вторник, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Альбасете» и «Барселоной».

Игра пройдет в городе Альбасете на стадионе «Эстадио Карлос Бельмонте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Альбасете – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция