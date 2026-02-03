Испания03 февраля 2026, 01:22 |
15
0
Альбасете – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала кубка состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени
03 февраля 2026, 01:22 |
15
0
Во вторник, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Альбасете» и «Барселоной».
Игра пройдет в городе Альбасете на стадионе «Эстадио Карлос Бельмонте».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Альбасете – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
Функционер – о Сауле Альваресе
Футбол | 02 февраля 2026, 08:34 14
Шапаренко подписал соглашение на пять лет
Футбол | 02.02.2026, 07:03
Футбол | 02.02.2026, 23:58
Теннис | 02.02.2026, 21:34
Комментарии 0
Популярные новости
01.02.2026, 08:27 26
02.02.2026, 15:42 9
02.02.2026, 18:15 79
Теннис
02.02.2026, 14:01 8
02.02.2026, 08:07 32
01.02.2026, 09:47 7
01.02.2026, 13:50 32