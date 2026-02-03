Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альбасете – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Альбасете
03.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2026, 01:22 |
15
0

Альбасете – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала кубка состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени

03 февраля 2026, 01:22 |
15
0
Альбасете – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Альбасете» и «Барселоной».

Игра пройдет в городе Альбасете на стадионе «Эстадио Карлос Бельмонте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Альбасете – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. ТОП-10 самых стильных футболистов мирового футбола
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Тревожный звонок. Барселона потеряла Рафинью перед матчем Кубка Испании
Альбасете Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Барселона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»

Функционер – о Сауле Альваресе

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 08:34 14
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины

Шапаренко подписал соглашение на пять лет

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Футбол | 02.02.2026, 23:58
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
02.02.2026, 18:15 79
Футбол
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
01.02.2026, 14:50
Теннис
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем