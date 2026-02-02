Тревожный звонок. Барселона потеряла Рафинью перед матчем Кубка Испании
Бразилец травмировал мышцу правого бедра
Лидер атакующей линии «Барселоны» – Рафинья – пополнил лазарет накануне матча 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете».
Клубные врачи диагностировали у футболиста растяжение приводящей мышцы правого бедра. В целях предосторожности бразилец пропустит кубковую встречу.
Срок восстановления Рафиньи составит одну неделю.
В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2026
Raphinha is suffering from an overload in the adductor muscle of his right leg.
As a precaution, he will miss tomorrow’s match against Albacete, and his recovery period is expected to be one week. pic.twitter.com/cRyjRFVRz1
