Испания
02 февраля 2026, 23:21 | Обновлено 02 февраля 2026, 23:55
Тревожный звонок. Барселона потеряла Рафинью перед матчем Кубка Испании

Бразилец травмировал мышцу правого бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Лидер атакующей линии «Барселоны» – Рафинья – пополнил лазарет накануне матча 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете».

Клубные врачи диагностировали у футболиста растяжение приводящей мышцы правого бедра. В целях предосторожности бразилец пропустит кубковую встречу.

Срок восстановления Рафиньи составит одну неделю.

В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
