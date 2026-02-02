Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
Англия
02 февраля 2026, 23:25
К английской команде присоединился Лука Нец

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Нец

Немецкий фулбек Лука Нец перебрался из «Боруссии» Менхенгладбах в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок соглашения между 22-летним футболистом и представителем Английской Премьер-лиги рассчитан до лета 2030 года.

В текущем сезоне Лука Нец провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Немец выступает на позиции левого защитника, где в первой части сезона в «Ноттингем Форест» играл Александр Зинченко, арендное соглашение по которому было расторгнуто.

Ранее «Ноттингем Форест» обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины.

трансферы трансферы АПЛ Ноттингем Форест Боруссия Менхенгладбах трансферы Бундеслиги Александр Зинченко
Даниил Кирияка Источник: ФК Ноттингем Форест
