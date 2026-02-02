ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
К английской команде присоединился Лука Нец
Немецкий фулбек Лука Нец перебрался из «Боруссии» Менхенгладбах в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Срок соглашения между 22-летним футболистом и представителем Английской Премьер-лиги рассчитан до лета 2030 года.
В текущем сезоне Лука Нец провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Немец выступает на позиции левого защитника, где в первой части сезона в «Ноттингем Форест» играл Александр Зинченко, арендное соглашение по которому было расторгнуто.
Ранее «Ноттингем Форест» обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины.
Welcome to Nottingham Forest, Luca Netz! ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) February 2, 2026
