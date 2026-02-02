ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ оформил рекордный трансфер форварда

Лондонский «Кристал Пэлас» официально объявил о подписании норвежского нападающего английского «Вулверхэмптона» Йоргена Странд Ларсена.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «орлами» контракт на четыре с половиной года.

По информации СМИ, «Кристал Пэлас» заплатил за игрока 49,7 миллиона евро, что стало рекордным подписанием в истории клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал трансферу Бреннана Джонсона за 40 миллионов евро, который также был осуществлен в нынешнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Йорген Странд Ларсен провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.