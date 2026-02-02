Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ оформил рекордный трансфер форварда
Англия
02 февраля 2026, 22:26 |
1843
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ оформил рекордный трансфер форварда

Йорген Странд Ларсен покинул Вулверхэмптон

02 февраля 2026, 22:26 |
1843
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ оформил рекордный трансфер форварда
ФК Кристал Пэлас. Йорген Странд Ларсен

Лондонский «Кристал Пэлас» официально объявил о подписании норвежского нападающего английского «Вулверхэмптона» Йоргена Странд Ларсена.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «орлами» контракт на четыре с половиной года.

По информации СМИ, «Кристал Пэлас» заплатил за игрока 49,7 миллиона евро, что стало рекордным подписанием в истории клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал трансферу Бреннана Джонсона за 40 миллионов евро, который также был осуществлен в нынешнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Йорген Странд Ларсен провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Яремчуком. Лион подписал игрока ПСЖ
Йорген Странд Ларсен Вулверхэмптон Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ рекорд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилил защиту игроком стоимостью 25 миллионов евро
Футбол | 02 февраля 2026, 20:58 0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилил защиту игроком стоимостью 25 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилил защиту игроком стоимостью 25 миллионов евро

Мамаду Сарр покинул Страсбург

ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Футбол | 02 февраля 2026, 19:10 12
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали

Форвард греческого «Олимпиакоса» продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishgan2507
От де бабло пилять. Середнього класу футболіст за 50 лямів
Ответить
+1
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 7
Бокс
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем