«У нас ему было тяжело». В Англии отреагировали на проблемы Забарного в ПСЖ
Тьягу Пинту прокомментировал ситуацию с украинцем
Спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту поделился мыслями об адаптации в «ПСЖ» бывшего защитника своей команды - украинца Ильи Забарного.
«Первые шесть месяцев в «Борнмуте» были для него также сложными еще и потому, что он был травмирован и не всегда выходил в стартовом составе. Когда приходишь в новую команду, нужно время, чтобы адаптироваться — это нормально. Особенно в Париже.
У нас же тактически было проще, потому что каждый защитник точно знал, что ему нужно делать: это была игра один на один - каждый игрок должен был следовать за своим соперником по всему полю», - цитирует Пинту L'Équipe.
Ранее в «ПСЖ» выступили с важным заявлением по поводу Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 февраля и начнется в 22:00 по Киеву
Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!