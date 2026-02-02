«У нас ему было тяжело». В Англии отреагировали на проблемы Забарного в ПСЖ

Спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту поделился мыслями об адаптации в «ПСЖ» бывшего защитника своей команды - украинца Ильи Забарного.

«Первые шесть месяцев в «Борнмуте» были для него также сложными еще и потому, что он был травмирован и не всегда выходил в стартовом составе. Когда приходишь в новую команду, нужно время, чтобы адаптироваться — это нормально. Особенно в Париже.

У нас же тактически было проще, потому что каждый защитник точно знал, что ему нужно делать: это была игра один на один - каждый игрок должен был следовать за своим соперником по всему полю», - цитирует Пинту L'Équipe.

Ранее в «ПСЖ» выступили с важным заявлением по поводу Забарного.