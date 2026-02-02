«У нас ему было тяжело». В Англии отреагировали на проблемы Забарного в ПСЖ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 февраля 2026, 22:59 |
730
0

Тьягу Пинту прокомментировал ситуацию с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту поделился мыслями об адаптации в «ПСЖ» бывшего защитника своей команды - украинца Ильи Забарного.

«Первые шесть месяцев в «Борнмуте» были для него также сложными еще и потому, что он был травмирован и не всегда выходил в стартовом составе. Когда приходишь в новую команду, нужно время, чтобы адаптироваться — это нормально. Особенно в Париже.

У нас же тактически было проще, потому что каждый защитник точно знал, что ему нужно делать: это была игра один на один - каждый игрок должен был следовать за своим соперником по всему полю», - цитирует Пинту L'Équipe.

Ранее в «ПСЖ» выступили с важным заявлением по поводу Забарного.

По теме:
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Яремчуком. Лион подписал игрока ПСЖ
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Тьягу Пинту Илья Забарный Борнмут ПСЖ чемпионат Франции по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция)
