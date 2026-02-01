Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open

1 февраля испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) завоевал трофей Australian Open 2026 – Карлитос впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии, собрав карьерный Grand Slam.

За чемпионство в Мельбурне Алькарас заработал A$4 150 000 – примерно 2 889 022 американских долларов. Теперь общие призовые Карлитоса за карьеру составляют $62 921 068 млн.

В финале Алькарас в четырех сетах переиграл серба Новака Джоковича. Джокович забрал чек в $1 496 722.

Алькарас, помимо Джоковича, на кортах Мельбурна также переиграл Адама Уолтона, Янника Ханфманна, Корентена Муте, Томми Пола, Алекса де Минаура и Александра Зверева.