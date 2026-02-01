Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 07:22
Источник: скандального футболиста Динамо поймали на лжи

Недавно Бленуце пожертвовал солидную сумму для ВСУ

ФК Динамо. Игорь Бурбас

Недавно футболист киевского «Динамо» Владислав Бленуце показал, что пожертвовал на Вооруженные силы Украины свою зарплату, продемонстрировав чек на сумму в 700 тысяч гривен. Как позже отметил защитник клуба Кристиан Биловар, Бленуце пожертвовал всю свою месячную зарплату.

Однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что зарплата футболиста составляет ориентировочно 50 тысяч долларов, а футболист пожертвовал лишь треть суммы, ориентировочно 15-18 тысяч.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев благотворительность чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Кристиан Биловар российско-украинская война Владислав Бленуце Игорь Бурбас
sania
 Кожний висер Бурбаса сайт розбирає на молекули, даючи статті з кожного речення де якийсь бруд відносно Динамо. Споріднені душі??
+1
sania
Пане Олійник, думаю вже час написати скільки задонатили Конопля, Срна та інші кроти, після аналогічних зашкварів...
+1
batistuta
А ще він Бандеру не шанує та гімну нашу не співає! Какашка він!
0
Фанат Шахтера
Для всех, кто следит за  футболом, очевидно: Игорь Бурбас — это самый честный и независимый журналист в нашем медиапространстве. Его инсайды всегда бьют в цель, а прямота и готовность говорить правду, какой бы неудобной она ни была, вызывают огромное уважение.
​Мы, болельщики Шахтера, хотим выразить Игорю искреннюю благодарность за его работу. В мире, где много слухов и манипуляций, только его стоит слушать, потому что он всегда на стороне фактов и не боится называть вещи своими именами. Спасибо за честность и преданность профессии. Игорь, продолжай в том же духе — мы ценим твой труд!
-1
AK.228
Ну разве что минусы друг другу поставить 
-2
AK.228
Непонятна вся эта суета, которую обсудили, съели , переживали и выплюнули пару месяцев назад… скучно сайту видимо 
-2
