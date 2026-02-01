Источник: скандального футболиста Динамо поймали на лжи

Недавно футболист киевского «Динамо» Владислав Бленуце показал, что пожертвовал на Вооруженные силы Украины свою зарплату, продемонстрировав чек на сумму в 700 тысяч гривен. Как позже отметил защитник клуба Кристиан Биловар, Бленуце пожертвовал всю свою месячную зарплату.

Однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что зарплата футболиста составляет ориентировочно 50 тысяч долларов, а футболист пожертвовал лишь треть суммы, ориентировочно 15-18 тысяч.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.