Источник: скандального футболиста Динамо поймали на лжи
Недавно Бленуце пожертвовал солидную сумму для ВСУ
Недавно футболист киевского «Динамо» Владислав Бленуце показал, что пожертвовал на Вооруженные силы Украины свою зарплату, продемонстрировав чек на сумму в 700 тысяч гривен. Как позже отметил защитник клуба Кристиан Биловар, Бленуце пожертвовал всю свою месячную зарплату.
Однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что зарплата футболиста составляет ориентировочно 50 тысяч долларов, а футболист пожертвовал лишь треть суммы, ориентировочно 15-18 тысяч.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
