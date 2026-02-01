ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут
31 января прошли три поединка 20-го тура Лиги 1
31 января состоялись три поединка 20-го тура французской Лиги 1.
«Марсель» на выезде упустил победу, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Подопечные Роберто Де Дзерби пропустили два мяча от «Парижа» в концовке матча и не успели прийти в себя – 2:2.
«Лорьян» дома минимально обыграл «Нант», решающий мяч хозяева забили на 89-й минуте (2:1).
Разгром над соперником устроило «Монако», которое уверенно разобралось с «Ренном» – 4:0. Автором первого гола стал арендованный вингер «Барселоны» Ансу Фати.
Лига 1. 20-й тур, 31 января
«Париж» – «Марсель» – 2:2
Голы: Иконе, 82, Кеббаль, 90+3 (пен.) – Гринвуд, 18 (пен.), Обамеянг, 53
«Лорьян» – «Нант» – 2:1
Голы: Дьенг, 32, Куасси, 89 – Аблин, 74
«Монако» – «Ренн» – 4:0
Голы: Фати, 33, Аклиуш, 50, Кулибали, 59, Идумбо, 89
События матча
