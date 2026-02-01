ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ФК Париж
31.01.2026 18:00 – FT 2 : 2
Марсель
Франция
01 февраля 2026, 01:27 | Обновлено 01 февраля 2026, 01:30
40
0

31 января прошли три поединка 20-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

31 января состоялись три поединка 20-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» на выезде упустил победу, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Подопечные Роберто Де Дзерби пропустили два мяча от «Парижа» в концовке матча и не успели прийти в себя – 2:2.

«Лорьян» дома минимально обыграл «Нант», решающий мяч хозяева забили на 89-й минуте (2:1).

Разгром над соперником устроило «Монако», которое уверенно разобралось с «Ренном» – 4:0. Автором первого гола стал арендованный вингер «Барселоны» Ансу Фати.

Лига 1. 20-й тур, 31 января

«Париж» – «Марсель» – 2:2

Голы: Иконе, 82, Кеббаль, 90+3 (пен.) – Гринвуд, 18 (пен.), Обамеянг, 53

«Лорьян» – «Нант» – 2:1

Голы: Дьенг, 32, Куасси, 89 – Аблин, 74

«Монако» – «Ренн» – 4:0

Голы: Фати, 33, Аклиуш, 50, Кулибали, 59, Идумбо, 89

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Илан Кеббаль (ФК Париж).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Мамаду Мбоу.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Париж Марсель пенальти Мейсон Гринвуд Пьер-Эмерик Обамеянг Монако Ренн видео голов и обзор Ансу Фати Нант Лорьян Магнес Аклиуш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
