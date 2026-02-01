ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут

31 января состоялись три поединка 20-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» на выезде упустил победу, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Подопечные Роберто Де Дзерби пропустили два мяча от «Парижа» в концовке матча и не успели прийти в себя – 2:2.

«Лорьян» дома минимально обыграл «Нант», решающий мяч хозяева забили на 89-й минуте (2:1).

Разгром над соперником устроило «Монако», которое уверенно разобралось с «Ренном» – 4:0. Автором первого гола стал арендованный вингер «Барселоны» Ансу Фати.

Лига 1. 20-й тур, 31 января

«Париж» – «Марсель» – 2:2

Голы: Иконе, 82, Кеббаль, 90+3 (пен.) – Гринвуд, 18 (пен.), Обамеянг, 53

«Лорьян» – «Нант» – 2:1

Голы: Дьенг, 32, Куасси, 89 – Аблин, 74

«Монако» – «Ренн» – 4:0

Голы: Фати, 33, Аклиуш, 50, Кулибали, 59, Идумбо, 89