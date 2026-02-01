Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур
Чемпионат Турции
Истанбул Башакшехир
31.01.2026 16:00 – FT 2 : 2
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
01 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 01 февраля 2026, 06:06
39
0

Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур

Четыре поединка 20-го тура чемпионата Турции прошли 31 января

01 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 01 февраля 2026, 06:06
39
0
Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января «Бешикташ» оформив минимальную победу в 20-м туре чемпионата Турции над одним из аутсайдеров лиги – «Коньяспором».

Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился со счетом 2:1 в пользу «черных орлов». Голами за «Бешикташ» отметились Вацлав Черны и Оркун Кекчю.

Дебютный матч за турецкий гранд провел арендованный футболист «Интера» Кристьян Асллани, который в первой игре умудрился получить красную карточку.

В параллельных матчах «Эюпспор» без Тараса Степаненко обыграл «Аланьяспор» (3:1), «Гезтепе» оказался сильнее «Карагюмрюка» (2:1), а «Истамбул Башакшехир» разошелся миром с «Ризеспором» (2:2).

Чемпионат Турции. 20-й тур, 31 января

«Бешикташ» – «Коньяспор» – 2:1

Голы: Черни, 34, Кокчю, 77 – Тюрюч, 23

Удаление: Асллани, 82

«Аланьяспор» – «Эюпспор» – 1:3

Голы: Ялчин, 3 – Ульван, 49, Ро Яр, 86, Ампем, 90+4

«Истамбул Башакшехир» – «Ризеспор» – 2:2

Голы: Шомуродов, 19, Йылдырым, 74 – Шахин, 45+1, Михейле, 68

«Гезтепе» – «Карагюмрюк» – 2:1

Голы: Олайтан, 20, Жандерсон, 45+1 – Сержиньо, 13

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Истанбул Башакшехир), асcист Якуб Калузиньски.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Ризеспор), асcист Казим Ляци.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Таха Шахин (Ризеспор).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Истанбул Башакшехир), асcист Кристофер Опери.
По теме:
Украинское дерби в Израиле. Ермаков пропустил от земляка в матче 5 голами
ВИДЕО. Дерби между Челси и Вест Хэмом закончилось потасовкой
Колос и Приштина обменялись забитыми голами в товарищеском матче
чемпионат Турции по футболу Аланьяспор Эюпспор Бешикташ Фатих Карагюмрюк Гезтепе Коньяспор Ризеспор Истанбул Башакшехир Эльдор Шомуродов удаление (красная карточка) Кристьян Асллани Вацлав Черны Оркун Кёкчю
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании
Футбол | 01 февраля 2026, 02:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании

Андрей Чекотун представлен игроком клуба «Равшан Куляб» из Таджикистана

Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»
Футбол | 01 февраля 2026, 00:20 8
Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»
Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»

Надеин расхвалил центры комплектования

Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 19:17
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31.01.2026, 13:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 71
Теннис
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 5
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем