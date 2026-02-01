Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур
Четыре поединка 20-го тура чемпионата Турции прошли 31 января
31 января «Бешикташ» оформив минимальную победу в 20-м туре чемпионата Турции над одним из аутсайдеров лиги – «Коньяспором».
Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился со счетом 2:1 в пользу «черных орлов». Голами за «Бешикташ» отметились Вацлав Черны и Оркун Кекчю.
Дебютный матч за турецкий гранд провел арендованный футболист «Интера» Кристьян Асллани, который в первой игре умудрился получить красную карточку.
В параллельных матчах «Эюпспор» без Тараса Степаненко обыграл «Аланьяспор» (3:1), «Гезтепе» оказался сильнее «Карагюмрюка» (2:1), а «Истамбул Башакшехир» разошелся миром с «Ризеспором» (2:2).
Чемпионат Турции. 20-й тур, 31 января
«Бешикташ» – «Коньяспор» – 2:1
Голы: Черни, 34, Кокчю, 77 – Тюрюч, 23
Удаление: Асллани, 82
«Аланьяспор» – «Эюпспор» – 1:3
Голы: Ялчин, 3 – Ульван, 49, Ро Яр, 86, Ампем, 90+4
«Истамбул Башакшехир» – «Ризеспор» – 2:2
Голы: Шомуродов, 19, Йылдырым, 74 – Шахин, 45+1, Михейле, 68
«Гезтепе» – «Карагюмрюк» – 2:1
Голы: Олайтан, 20, Жандерсон, 45+1 – Сержиньо, 13
