Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур

31 января «Бешикташ» оформив минимальную победу в 20-м туре чемпионата Турции над одним из аутсайдеров лиги – «Коньяспором».

Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился со счетом 2:1 в пользу «черных орлов». Голами за «Бешикташ» отметились Вацлав Черны и Оркун Кекчю.

Дебютный матч за турецкий гранд провел арендованный футболист «Интера» Кристьян Асллани, который в первой игре умудрился получить красную карточку.

В параллельных матчах «Эюпспор» без Тараса Степаненко обыграл «Аланьяспор» (3:1), «Гезтепе» оказался сильнее «Карагюмрюка» (2:1), а «Истамбул Башакшехир» разошелся миром с «Ризеспором» (2:2).

Читайте также: Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора

Чемпионат Турции. 20-й тур, 31 января

«Бешикташ» – «Коньяспор» – 2:1

Голы: Черни, 34, Кокчю, 77 – Тюрюч, 23

Удаление: Асллани, 82

«Аланьяспор» – «Эюпспор» – 1:3

Голы: Ялчин, 3 – Ульван, 49, Ро Яр, 86, Ампем, 90+4

«Истамбул Башакшехир» – «Ризеспор» – 2:2

Голы: Шомуродов, 19, Йылдырым, 74 – Шахин, 45+1, Михейле, 68

«Гезтепе» – «Карагюмрюк» – 2:1

Голы: Олайтан, 20, Жандерсон, 45+1 – Сержиньо, 13