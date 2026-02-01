Надаль выбрал фаворита финала Australian Open между Алькарасом и Джоковичем

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился прогнозом на финал Australian Open, в котором сойдутся Карлос Алькарас и Новак Джокович. 22-кратный победитель турниров Большого шлема признался, что, несмотря на многолетнее соперничество и уважение к сербу, будет поддерживать своего соотечественника.

«Финал будет настоящим удовольствием для просмотра. Я хочу насладиться большой битвой и высоким уровнем тенниса. Если выиграет Новак — я буду рад за него, то, что он делает, впечатляет. Но если мне нужно кого-то поддерживать, то это Карлос.

Алькарас молод, у него много энергии, и сейчас он находится на пике своей формы. Но Новак – это Новак, он особенный игрок, который любит большие вызовы. Однако, по моему мнению, фаворитом этого финала является именно Карлос», – подчеркнул Надаль.