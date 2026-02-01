Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надаль выбрал фаворита финала Australian Open между Алькарасом и Джоковичем
ATP
Надаль выбрал фаворита финала Australian Open между Алькарасом и Джоковичем

Рафаэль будет поддерживать соотечественника

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился прогнозом на финал Australian Open, в котором сойдутся Карлос Алькарас и Новак Джокович. 22-кратный победитель турниров Большого шлема признался, что, несмотря на многолетнее соперничество и уважение к сербу, будет поддерживать своего соотечественника.

«Финал будет настоящим удовольствием для просмотра. Я хочу насладиться большой битвой и высоким уровнем тенниса. Если выиграет Новак — я буду рад за него, то, что он делает, впечатляет. Но если мне нужно кого-то поддерживать, то это Карлос.

Алькарас молод, у него много энергии, и сейчас он находится на пике своей формы. Но Новак – это Новак, он особенный игрок, который любит большие вызовы. Однако, по моему мнению, фаворитом этого финала является именно Карлос», – подчеркнул Надаль.

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Елена РЫБАКИНА: «Я рада, что смогла успокоиться и перестать нервничать»
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2026
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
