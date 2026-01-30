Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина

Украинский голкипер Анатолий Трубин подарил «Бенфике» невероятный триумф над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 90+8-й минуте Трубин подключился к штрафной, ударом головой после подачи Эурснеса поразил дальний угол и принес португальцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Как отмечает ESPN, именно португальский тренер Жозе Моуриньо принял решение отправить украинского стража ворот в штрафную площадку соперника. Этот момент зафиксировали режиссеры трансляции матча.