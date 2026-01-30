Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Лига чемпионов
30 января 2026, 08:12 | Обновлено 30 января 2026, 08:32
2509
0

Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина

Именно «Особенный» послал украинца к воротам соперника перед голом

30 января 2026, 08:12 | Обновлено 30 января 2026, 08:32
2509
0
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Украинский голкипер Анатолий Трубин подарил «Бенфике» невероятный триумф над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 90+8-й минуте Трубин подключился к штрафной, ударом головой после подачи Эурснеса поразил дальний угол и принес португальцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Как отмечает ESPN, именно португальский тренер Жозе Моуриньо принял решение отправить украинского стража ворот в штрафную площадку соперника. Этот момент зафиксировали режиссеры трансляции матча.

По теме:
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29 января 2026, 08:55 0
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026

Украинская команда будет играть с Францией

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Футбол | 30.01.2026, 07:44
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29.01.2026, 10:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Футбол | 30.01.2026, 00:27
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 39
Теннис
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем