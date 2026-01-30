Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вирт обратился к Трубину после безумного гола Анатолия в ворота Реала
Лига чемпионов
30 января 2026, 09:24 | Обновлено 30 января 2026, 09:36
Вирт обратился к Трубину после безумного гола Анатолия в ворота Реала

Экс-голкипер Шахтера поздравил Анатолия

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт оценил гол Анатолия Трубина в матче 8 тура основного этапа Лиги чемпионов, где Бенфика победила Реал.

– Юрий Николаевич, что это вчера было в Лиссабоне: чудо или безумный форт для Трубина, а, возможно, игроки Реала просто не рассчитывали, что Анатолий умеет умело играть не только руками и ногами, но еще и головой?

– Футбольный бог, который вчера смотрел игру в Лиссабоне, явно был за Бенфику (смеется). Просто какой-то невероятный пазл сошелся в Бенфике и команда Моуриньо будет играть в плей-офф раунде Лиги чемпионов. И очень приятно, что именно наш игрок Трубин стал главным героем матча.

Что касается гола, то здесь тоже сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, большое везение. Во-вторых, роскошный навес от Аурснеса – ювелирная передача. В-третьих, Реал в дополнительное время играл уже в девять и мадридской команде просто не хватило игроков в штрафной, чтобы разобрать персонально всех оппонентов, но это не умаляет заслугу, мастерство Трубина, который очень классно сыграл головой. Такие удары тяжело берутся, это я вам, как вратарь говорю, поверьте. Собственно даже Тибо Куртуа лично поздравил Трубина после игры – дорогого такое стоит.

– Лично Трубина поздравили?

– Не столь близко знаком с Анатолием, но я за него очень рад. Я так думаю, что он до сих пор читает и отвечает всем друзьям и знакомым на их сообщения с поздравлениями. Но ведь заслужил, заслужил однозначно, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
