Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 14:50 |
1251
1

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Коллаж Sport.ua

29 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии сыграют Элина Свитолина (WTA 12) и Арина Соболенко (WTA 1).

Встреча начнется ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

На первом мейджоре года после стартового круга осталась только одна украинка, которая уже добралась до полуфинала. Для Свитолиной это выступление является лучшим в карьере на Australian Open, да и в целом на турнирах Grand Slam дальше этой она стадии не заходила.

В этом сезоне Свитолина одержала десять побед подряд. Она взяла трофей в Окленде, после чего выиграла пять матчей в Мельбурне. Жертвами украинки стали: Кристина Букша – 6:4, 6:1, Линда Климовичова – 7:5, 6:1, Диана Шнайдер – 7:6, 6:3, Мирра Андреева – 6:2, 6:4 и Коко Гауфф – 6:1, 6:2.

Последние два матча стоит отметить отдельно, ведь Свитолина не оставила шансов двум спортсменкам из топ-10. К слову, украинка и сама вернулась в первую десятку мира – в LIVE-рейтинге Элина десятая. Впереди еще одна цель–мечта – выиграть первый в карьере мейджор. Форма отличная, страха нет, пусть по ту сторону сетки и лидер мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine

Арина Соболенко

Перед началом сезона белорусская «нейтралка» сильно поверила в себя, проведя матч против известного пижона Ника Кирьоса, который явно давно пережил пик карьеры. Пусть организаторы выставочного матча дали некоторые преимущества Соболенко, она без шансов уступила 3:6, 3:6.

Свой путь в этом сезоне спортсменка начала в Брисбене, где взяла трофей, одолев в финале украинку Марту Костюк. Если посмотреть на путь лидера мирового рейтинга на Aus Open, то она не отдала ни одной партии за все игры. Самым сложным был матч третьего круга против Потаповой – 7:6, 7:6. Также Соболенко прошла француженку Ракотоманага Ражаона – 6:4, 6:1, китаянку Бай – 6:3, 6:1, канадку Мбоко – 6:1, 7:6, а также американку Йович – 6:3, 6:0. Australian Open – успешен для «нейтралки». Она выигрывала здесь дважды титул в одиночном разряде и один раз в парном.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях существенный перевес на стороне Соболенко – 5:1. На харде спортсменки пересекались дважды, здесь тоже ведет «нейтралка» – 2:0. Последний матч теннисистки провели в прошлом году, в полуфинале турнира в Мадриде, тогда Свитолина уступила 3:6, 5:7.

Прогноз

Ожидаю интересного матча двух сильных спортсменок. Несмотря на то, что Соболенко большой фаворит, возможно, психологическое преимущество будет на стороне украинки.

Свитолина уже третий матч подряд будет андердогом, так что это ей точно не мешает. Элина знает свои сильные стороны и попытается их использовать. Поставлю на победу украинки с форой +4,5 гейма за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
29.01.2026 -
10:30
Арина Соболенко
Элина Свитолина Арина Соболенко Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
