Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Маниле, проиграв третьей сеяной
Юлия уступила Солане Сиерре в матче второго раунда соревнований в столице Филиппин
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.
Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от третьей сеяной Соланы Сиерры (Аргентины, WTA 63) за 1 час и 32 минуты.
WTA 125 Манила. Хард, 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) [3] – 4:6, 3:6
В первой партии Юлия трижды вела с одним брейком (1:0 / 3:1 / 4:3), но не сумела реализовать преимущество. Стародубцева провела первое очное противостояние против Сиерры.
В столице Филиппин Юлия успела переиграть Пеангтарн Плипыч. Для нее это были первые соревнования после Australian Open.
В LIVE-рейтинге WTA Стародубцева располагается на 101-й позиции.
Сиерра в четвертьфинале турнира в Маниле поборется с Ланланой Тараруди (Таиланд, WTA 131).
