Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Маниле, проиграв третьей сеяной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от третьей сеяной Соланы Сиерры (Аргентины, WTA 63) за 1 час и 32 минуты.

WTA 125 Манила. Хард, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) [3] – 4:6, 3:6

В первой партии Юлия трижды вела с одним брейком (1:0 / 3:1 / 4:3), но не сумела реализовать преимущество. Стародубцева провела первое очное противостояние против Сиерры.

В столице Филиппин Юлия успела переиграть Пеангтарн Плипыч. Для нее это были первые соревнования после Australian Open.

В LIVE-рейтинге WTA Стародубцева располагается на 101-й позиции.

Сиерра в четвертьфинале турнира в Маниле поборется с Ланланой Тараруди (Таиланд, WTA 131).