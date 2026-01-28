Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале итальянец в трех сетах разобрался с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном (США) за 2 часа и 25 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [8] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 4:6, 4:6

Синнер провел 10-е очное противостояние против Шелтона и в девятый раз переиграл американца.

В полуфинале Australian Open Янник встретится с Новаком Джоковичем. Синнер продолжает успешную защиту прошлогоднего трофея в Мельбурне.

Янник вышел в 12-й полуфинал турнира Grand Slam, в частности в третий на кортах Мельбурна. В 2024 и 2025 годах итальянец выиграл трофей Aus Open.

Синнер одержал 50 побед в матчах мужского одиночного разряда GS на хардовом покрытии, затратив на это 60 поединков. Последним игроком, достигшим отметки в первые 50 таких побед за то же или меньшее количество игры, был Роджер Федерер в 2006 году (59 поединков).

Янник стал пятым игроком в эпоху Открытой эры, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на шести и более мейджорах подряд, после Ивана Лендла, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

