Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open
Australian Open
28 января 2026, 13:01 | Обновлено 28 января 2026, 13:23
475
2

Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open

Янник в трех сетах уверенно переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале мейджора

28 января 2026, 13:01 | Обновлено 28 января 2026, 13:23
475
2 Comments
Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон и Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале итальянец в трех сетах разобрался с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном (США) за 2 часа и 25 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [8] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 4:6, 4:6

Синнер провел 10-е очное противостояние против Шелтона и в девятый раз переиграл американца.

В полуфинале Australian Open Янник встретится с Новаком Джоковичем. Синнер продолжает успешную защиту прошлогоднего трофея в Мельбурне.

Янник вышел в 12-й полуфинал турнира Grand Slam, в частности в третий на кортах Мельбурна. В 2024 и 2025 годах итальянец выиграл трофей Aus Open.

Синнер одержал 50 побед в матчах мужского одиночного разряда GS на хардовом покрытии, затратив на это 60 поединков. Последним игроком, достигшим отметки в первые 50 таких побед за то же или меньшее количество игры, был Роджер Федерер в 2006 году (59 поединков).

Янник стал пятым игроком в эпоху Открытой эры, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на шести и более мейджорах подряд, после Ивана Лендла, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Юниоры на Aus Open: поражение Белинской, Сушкова покинула парный турнир
Закончится ли везение Джоковича? Определена вторая пара 1/2 финала Aus Open
Новак ДЖОКОВИЧ: «Он играл намного лучше. Я уже собирался ехать домой»
Бен Шелтон Янник Синнер Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28 января 2026, 09:10 14
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28 января 2026, 01:55 11
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ВИДЕО. Как Пегула и Анисимова определили полуфиналистку Australian Open
Теннис | 28.01.2026, 10:34
ВИДЕО. Как Пегула и Анисимова определили полуфиналистку Australian Open
ВИДЕО. Как Пегула и Анисимова определили полуфиналистку Australian Open
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28.01.2026, 00:01
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maxcrimea10
Шелтон взагалi не мав що робити на подачi Яннiка - шансiв виграти в iталiйця навiть в його поганiй формi не було. Серба повинен закрити за 2 години в 3 сетах
Ответить
0
introvert
Той самий скіл великих чемпіонів - граючи відверто блідо і поганенько за власними мірками, все одно не залишити супернику жодного шансу і навіть проблиску надії.
А взагалі, все невблаганно рухається до класики сучасних фіналів. Щоправда на АО, якщо таке станеться, це буде вперше.
Ответить
0
Популярные новости
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 66
Футбол
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
27.01.2026, 11:25 15
Теннис
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем