ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
Карлос Де Пена свободным агентом перешел в «Спорт Ресифи»
33-летний уругвайский футболист Карлос Де Пена официально продолжит карьеру в бразильском клубе «Спорт Ресифи».
Опытный вингер в начале 2026 года покинул «Коритибу» и в качестве свободного агента перешел в новую команду.
С весны 2025 года Карлос провел за «Коритибу» 29 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Именно с «Коритибу» уругваец стал победителем Серии B по итогам сезона 2024/25.
Напомним, что Карлос с 2019 по 2022 годы защищал цвета киевского «Динамо», проведя 102 поединка за столичный клуб (19 голов и 19 ассистов). В составе «бело-синим» уругваец выиграл пять трофеев в Украине.
Seja bem-vindo, 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐀! 🇺🇾🦁— Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2026
O Sport Club do Recife oficializa a contratação do meio-campista uruguaio Carlos De Pena. Vamos juntos: https://t.co/Wju72nzqfc pic.twitter.com/SvrySnpB3e
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миралем Пьянич повесил бутсы на гвоздь
Борису Игнатьеву было 85 лет