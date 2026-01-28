Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
Бразилия
28 января 2026, 11:51 | Обновлено 28 января 2026, 11:54
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии

Карлос Де Пена свободным агентом перешел в «Спорт Ресифи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Де Пена

33-летний уругвайский футболист Карлос Де Пена официально продолжит карьеру в бразильском клубе «Спорт Ресифи».

Опытный вингер в начале 2026 года покинул «Коритибу» и в качестве свободного агента перешел в новую команду.

С весны 2025 года Карлос провел за «Коритибу» 29 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Именно с «Коритибу» уругваец стал победителем Серии B по итогам сезона 2024/25.

Напомним, что Карлос с 2019 по 2022 годы защищал цвета киевского «Динамо», проведя 102 поединка за столичный клуб (19 голов и 19 ассистов). В составе «бело-синим» уругваец выиграл пять трофеев в Украине.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
