28 января, свой матч в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов проведут Марсель – Брюгге. Начало противостояния запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Провансальцы в текущем сезоне Лиги чемпионов играют с переменным успехом, на их счету 3 победы и четыре поражения. С такими результатами команда идет на 19-й строчке в общей турнирной таблице. Победа гарантирует клубу место в плей-офф, а при других исходах уже будут варианты. В последнем матче подопечные могли закрыть вопрос о проходе в следующий круг, но провалились на своем поле против Ливерпуля – 0:3.

В чемпионате команда идет третьей, пока за чемпионство борьбу не ведет, но в последнем туре удалось обыграть дома одного из лидеров Ланс со счетом 3:1. Подопечные Де Дзерби местами показывают футбол топ-уровня, но стабильности им явно не хватает. Трое игроков не помогут партнерам в предстоящей встрече.

Брюгге

«Сине-черные» пока находятся за бортом зоны плей-офф Лиги чемпионов, занимая 27-ю строчку, но до топ-24 им всего очко, так что только победа даст возможность пробиться в 1/16 финала турнира. В последнем туре Брюгге разгромил на выезде Кайрат со счетом 4:1, что оставило шансы на продолжение борьбы в турнире.

В бельгийском чемпионате клуб идет третьим, хотя отставание от лидера составляет всего два очка. Свой последний матч в турнире, команда выиграла дома в зарубе у Варегема со счетом 4:3. Пятеро футболистов по разным причинам пропустят в этом матче.

Личные встречи

Единственный раз соперники пересекались в сезоне Лиги чемпионов 1992/1993, тогда на групповом этапе Марсель выиграл обе встречи – 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.81 для Брюгге и 2.51 для Марселя. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекеры не рискнули выделить фаворита этой пары, ведь на поле выйдут две опытные и мотивированные команды. Обеим командам надо играть на победу, особенно это касается хозяев поля, у марсельцев будут шансы на проход и при других исходах. Я думаю, команды смогут показать смелый футбол, отступать точно некуда. Поставлю на тотал больше 3 голов за 1,84.