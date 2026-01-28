Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Брюгге
28.01.2026 22:00 - : -
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2026, 11:26 | Обновлено 28 января 2026, 11:28
104
0

Брюгге – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 января в 22:00 по Киеву

28 января 2026, 11:26 | Обновлено 28 января 2026, 11:28
104
0
Брюгге – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января, свой матч в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов проведут Марсель – Брюгге. Начало противостояния запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Провансальцы в текущем сезоне Лиги чемпионов играют с переменным успехом, на их счету 3 победы и четыре поражения. С такими результатами команда идет на 19-й строчке в общей турнирной таблице. Победа гарантирует клубу место в плей-офф, а при других исходах уже будут варианты. В последнем матче подопечные могли закрыть вопрос о проходе в следующий круг, но провалились на своем поле против Ливерпуля – 0:3.

В чемпионате команда идет третьей, пока за чемпионство борьбу не ведет, но в последнем туре удалось обыграть дома одного из лидеров Ланс со счетом 3:1. Подопечные Де Дзерби местами показывают футбол топ-уровня, но стабильности им явно не хватает. Трое игроков не помогут партнерам в предстоящей встрече.

Брюгге

«Сине-черные» пока находятся за бортом зоны плей-офф Лиги чемпионов, занимая 27-ю строчку, но до топ-24 им всего очко, так что только победа даст возможность пробиться в 1/16 финала турнира. В последнем туре Брюгге разгромил на выезде Кайрат со счетом 4:1, что оставило шансы на продолжение борьбы в турнире.

В бельгийском чемпионате клуб идет третьим, хотя отставание от лидера составляет всего два очка. Свой последний матч в турнире, команда выиграла дома в зарубе у Варегема со счетом 4:3. Пятеро футболистов по разным причинам пропустят в этом матче.

Личные встречи

Единственный раз соперники пересекались в сезоне Лиги чемпионов 1992/1993, тогда на групповом этапе Марсель выиграл обе встречи – 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.81 для Брюгге и 2.51 для Марселя. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекеры не рискнули выделить фаворита этой пары, ведь на поле выйдут две опытные и мотивированные команды. Обеим командам надо играть на победу, особенно это касается хозяев поля, у марсельцев будут шансы на проход и при других исходах. Я думаю, команды смогут показать смелый футбол, отступать точно некуда. Поставлю на тотал больше 3 голов за 1,84.

Прогноз Sport.ua
Брюгге
28 января 2026 -
22:00
Марсель
Тотал больше 3.0 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28 января 2026, 09:10 11
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Теннис | 27 января 2026, 12:36 7
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин

Элина поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

Умер бывший тренер киевского Динамо
Футбол | 27.01.2026, 12:32
Умер бывший тренер киевского Динамо
Умер бывший тренер киевского Динамо
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
Футбол | 28.01.2026, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 14
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 4
Бокс
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем