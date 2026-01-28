Скандал в Польше. ЛНЗ и Рух рассказали детали, обратившись в УАФ и УЕФА

В Польше состоялся детско-юношеский турнир (среди игроков 2010 года рождения), где приняли участие черкасский ЛНЗ и львовский Рух. Турнир завершился скандалом. Польские фанаты и представители польского клуба «Ракув» всячески провоцировали представителей украинских клубов, оправдывая агрессию России на территории Украины.

Директор Академии «Руха» Владимир Безубьяк прокомментировал инцидент с клубом из Ченстохова и подытожил выступления «Руха» U-16 на международном турнире La Future Stars:

– Семеро игроков «Руха» U-16, а также старший тренер команды Назар Савицкий сейчас представляют юношескую сборную Украины на международном турнире в Турции. Еще несколько детей болеют, поэтому на соревнованиях La Future Stars в Польше команда игроков 2010 года выступала не в полном составе. Свой шанс проявить себя на этом высоком уровне получили четверо футболистов из «Руха» U-15 – это игроки 2011 года рождения.

La Future Stars – очень интересный и престижный турнир. На нем выступают сильнейшие команды из Польши, Англии, Хорватии, Венгрии. Проходных матчей здесь не было, ведь все команды играли на хорошем уровне. Руководство Академии «Руха» довольно той игрой, которую продемонстрировали наши воспитанники и тем высоким результатом, который они получили. У команды не было много времени на подготовку, ведь только недавно дети вернулись с каникул. И все же наши ребята смогли проявить себя с лучшей стороны.

На групповом этапе «Рух» U-16 сыграл 5 матчей, выиграло 4 из них. Это позволило нам занять первое место в группе и пройти в плей-офф. В полуфинале наши питомцы встретились с польским «Ракувом». И, к сожалению, теперь я вынужден сказать об очень неприятной для нашего клуба ситуации.

Другие украинские команды, которые играли раньше с Ракувом, а это наши одноклубники из ДЮСШ Рух и ЛНЗ из Черкасс, предупредили нас, что в матчах с этим соперником могут быть провокации. Они столкнулись с неприятным поведением клуба из Ченстохова. Их представители выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинцев и нашей страны, оправдывали военную агрессию россии и диктатора, показывали непристойные жесты. Эта история повторилась, когда с «Ракувом» встретился «Рух».

Досадно, что в то время, когда Украина является жертвой неоправданной агрессии россии, миллионы украинцев постоянно рискуют своей жизнью, а наши воины мужественно защищают страну от врага, находится место таким неприятным случаям. Отмечу, что эта ситуация возникла только с представителями Ракува. С организаторами соревнований и другими польскими командами, с которыми мы играли, таких проблем не было. Они с уважением относились к нам и дружно обращались с нами как на поле, так и за его пределами.

В полуфинальной игре с Ракувым наш клуб столкнулся со словесной агрессией со стороны соперника и находился под психологическим давлением. Содействовало этому и судейство в этой игре, ведь все спорные эпизоды трактовались в пользу польской команды. А наша команда доигрывала этот поединок в меньшинстве, ведь двое игроков «Руха» были удалены с поля. Но даже при таких условиях «Рух» уступил только серию пенальти, продемонстрировав достойную игру.

Мы неприятно удивлены тем, что к образам прибегли не только дети, которые могли это сделать из-за своей юности и неосведомленности в вопросах политического контекста, но и тренеры «Ракува». Я разговаривал с организаторами турнира перед этим матчем, говорил о том, что с этим соперником могут возникнуть неприятные моменты на поле и за его пределами. В то же время тренерский штаб «Руха» U-16 перед игрой также провел разговор с игроками, чтобы они не велись на подобные провокации и сохраняли спокойствие. И все же условия сложились так, что за 5 минут до конца поединка на поле произошла массовая потасовка. Аналогичная ситуация произошла и в матче Ракува и ЛНЗ. Это свидетельствует о ценностях клуба из Ченстохова, а точнее отсутствии уважения к своим соперникам и тотальном отсутствии профессиональной этики как воспитанников «Ракува», так и тренеров, которые в первую очередь являются образцом для юных футболистов и своим примером закладывают базовые модели поведения игроков. Этот негативный пример неприемлем и противоречит ценностям, пропагандируемым футболом, особенно когда речь идет о международных матчах, а тем более когда играют дети.

Я, тренеры Академии «Руха», наши воспитанники, руководство клуба – все мы с уважением относимся к полякам и очень ценим поддержку, которую эта страна оказывает Украине во время войны с агрессором. Мы благодарны за всестороннюю помощь, а также уважаем дружеские отношения между нашими странами. Поэтому не хочется бросать тень на польский народ исключительно из-за позорного поведения представителей Ракува. Мы говорим о конкретном клубе и конкретных ситуациях, связанных с клубом из Ченстохова.

Наш клуб осуждает всевозможные проявления негатива по отношению к детям и не позволит унижать своих питомцев из-за того, что они украинцы. Мы призываем ФК Ракув сделать правильные выводы из этой ситуации и пересмотреть свою работу с детьми, а также поведение тренеров клубной академии. Пока могу сказать, что наш клуб не будет играть с «Ракувым» в различных турнирах, пока клуб не принесет извинения за поведение своих представителей.

Позже генеральный директор ФК ЛНЗ Василий Каюк прокомментировал инцидент с ФК Ракув на международном турнире La Future Stars о котором сообщал ФК Рух.

«Да, информация об инциденте, о котором сообщила ФК «Рух», к сожалению, соответствует действительности. Во время матча между командами академий имели место стычки. Мы отдаем себе отчет в том, что в подобных ситуациях ответственность всегда лежит на обеих сторонах, и именно поэтому с нашими академистами были проведены соответствующие воспитательные беседы.

В то же время мы категорически не принимаем и не будем принимать каких-либо проявлений унижения, оскорблений или агрессии в отношении наших детей и нашего государства. Особенно в условиях, когда более 25 родителей воспитанников академии ФК ЛНЗ сегодня защищают наше государство от русских и любые проявления пренебрежения к этому являются неприемлемыми и безнравственными. Компромиссов по вопросам безопасности детей, их достоинства и чести не существует. Для нас принципиально важно защищать наших питомцев от любых форм неуважения, дискриминации или агрессии – независимо от того, где это происходит: на футбольном поле или за его пределами. Мы убеждены, что спорт должен воспитывать уважение, безопасность и взаимопонимание, особенно когда речь идет о детях.

Во время матча против клуба из Ченстохова имели место неприемлемые действия со стороны представителей и воспитанников клуба-соперника. Раздавались оскорбительные возгласы в адрес украинцев и Украины, оправдывалась военная агрессия российской федерации и ее диктатора, а также демонстрировались непристойные жесты. Кроме того, мы стали свидетелями непрофессионального и агрессивного поведения со стороны отдельных представителей тренерского штаба, в частности тренера вратарей, который позволил себе физическое влияние наших академиков. Такие действия абсолютно неприемлемы и грубо нарушают не только спортивную этику, но и базовые человеческие принципы.

Футбольный клуб ЛНС обратился с официальным письмом в ФК «Ракув», а также в ближайшее время направит официальное обращение в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой содействовать урегулированию ситуации с Польской футбольной федерацией и предоставления должной оценки и официального рассмотрения.

Наши дети уже проходят через испытания, которых они не заслуживают. Мы не допустим, чтобы их унижали – ни на футбольном поле, ни вне его. Я искренне надеюсь, что польские дети и польское общество никогда не столкнутся с тем, что сегодня вынуждены проходить украинские семьи.

К моменту получения официальной позиции и ответа от ФК «Ракув» руководством клуба принято решение: команды академии ФК ЛНЗ не будут участвовать ни в каких матчах против этого клуба.

ФК ЛНЗ последовательно отстаивает принципы безопасности детей, взаимного уважения и ценностей fair play и так же решительно будет отстаивать честь наших детей, нашего клуба и нашей страны», – сказал Каюк.