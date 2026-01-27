Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
27 января 2026, 21:40 | Обновлено 27 января 2026, 21:58
2413
5

Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский публично раскритиковал работу ПриватБанка, рассказав об инциденте, который произошел с ним во время визита в отделение.

По словам Шовковского, он является клиентом банка более 20 лет и пользуется VIP-обслуживанием. Накануне он пришел в отделение, чтобы забрать перевыпущенную банковскую карту. Из-за отсутствия электроэнергии процесс идентификации оказался усложненным – сотрудники банка были вынуждены фотографировать клиента с картой дважды, поскольку система не приняла первый снимок из-за плохого освещения.

После этого Шовковский получил звонок для подтверждения смены PIN-кода, однако сразу после разговора его автоматически выбросило из системы Приват24. Персональный банкир пообещал решить проблему в течение 10 минут, предложив альтернативный вариант идентификации через терминал или банкомат.

Однако, по словам экс-наставника «Динамо», связи с персональным банкиром не было более полутора часов, приложение оставалось недоступным, а обращение через другого VIP-контакта привело лишь к повторению той же рекомендации – пройти идентификацию через банкомат или терминал.

«Я приходил в отделение лично. Какие еще доказательства моей личности нужны?» – возмутился Шовковский.

Он также поставил под сомнение саму ценность VIP-сервиса, отметив, что ситуация, при которой клиента с многолетней историей фактически оставляют без доступа к собственным средствам и без оперативной поддержки, не может считаться качественным сервисом.

«Это не сервис – это неуважение», – подытожил Шовковский в своем Instagram.

ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
Воспитанник Динамо близок к подписанию контракта с клубом Первой лиги
Прикарпатье может подписать футболиста с опытом игры в УПЛ
фото скандал Александр Шовковский Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Сообщить об ошибке

Комментарии 5
