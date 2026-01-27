Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Барселона
28.01.2026 22:00 - : -
Копенгаген
Лига чемпионов
27 января 2026, 20:43 | Обновлено 27 января 2026, 20:44
Поединок состоится 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января на Камп Ноу пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с Копенгагеном. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне уже играла под руководством Флика. Он принял гранд после провального, бестрофейного сезона, и, хотя раньше не работал в Испании, оформил с первой попытки победы во всех трех местных турнирах. Да и сейчас, пусть и не обходится без определенных вопросов, но результат неоспорим: в январе обыграли Атлетик и Реал и защитили статус обладателя Суперкубка, ну и мадридцев все еще опережают, пусть теперь и минимально, в Примере.

Достаточно неплохо, пусть и не идеально, развивается выступление каталонцев в Лиге чемпионов. Да, они проигрывали ПСЖ и Челси, причем англичанам разгромно. А с Брюгге на выезде не без труда свели к 3:3. Но январский визит в Прагу принес 4:2 над Славией, и это уже четвертая победа, что гарантировала выход в плей-офф.

Копенгаген

Клуб в прошлом сезоне с немалыми трудностями вернул себе статус лучшего на родине. Но сейчас там конкуренцию пока что проигрывают, причем довольно заметно. Достаточно сказать, что на зимнюю долгую паузу, что продолжается и сейчас в родной Дании, фаворит ушел с 28 очков в восемнадцати турах - для сравнения, у лидирующего Орхуса на двенадцать больше!

На таком контрасте в Лиге чемпионов клуб смотрелся довольно неплохо. Он преодолел в квалификации сопротивление Дриты, Мальме и Базеля. В основном раунде, правда, после ничьей с Байером было два поражения. Но 2025-й год закончили, обыграв Кайрат с Вильярреалом, а в прошлом туре в меньшинстве оформили 1:1 с Наполи.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2010-м году в групповом раунде этого же турнира. И, победив уверенно дома, на выезде гранд с Камп Ноу ограничился только ничьей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.20 для Барселоны и 14.50 для Копенгагена. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в гостей. Но, кажется, они сумеют избежать разгрома - ставим на победу датчан при форе в виде +3 гола (коэффициент - 1,60).

Фора Копенгагена (+3) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Барселона Копенгаген Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
