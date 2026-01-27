Мог попасть в УПЛ раньше. Нагорняк рассказал, какой клуб его приглашал

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о своем тренерском пути и назвал клуб УПЛ, в котором он мог оказаться:

«Я был помощником Мирона Маркевича в «Днепре», когда мы дошли до финала Лиги Европы. Мы достигли просто сумасшедшего результата. Немного не хватило, чтобы выиграть турнир. Но это дало вкус и желание работать. В 2016 году ушли из «Днепра» – там уже начались проблемы с финансированием.

Мне хотелось работать. Сначала пошел тренером юношеских сборных Украины. Затем начался ковид, и сборные стали редко играть, не было никакого тренировочного процесса. В этот момент «Эпицентр» предложил стать их тренером. У меня был контракт с УАФ, где был прописан пункт, что я не имею права совмещать. Поэтому сначала я стал консультантом.

Так мы из второй лиги и начали работать. Приглашение мне сделал президент «Эпицентра» Иван Черног. Я сказал: «Почему бы и нет?» Хотелось тренировать.

Сейчас это уже можно говорить. Была одна команда УПЛ, которая предлагала работу – «Львов». Но я считал этот вариант нецелесообразным и решил туда не идти. Вы же помните, что там было 14 бразильцев. Сразу было понятно, что это утопия.

С «Эпицентром» мы начали работать из второй лиги и двигались шаг за шагом. Потом началось полномасштабное вторжение. Война застала нас на сборах в Турции, и мы вернулись домой. Летом стало понятно, что футбол восстанавливается, и мы фактически создали новую команду, которая за три года дошла до Премьер-лиги.

Сегодня в Премьер-лиге за «Эпицентр» выступает более половины парней, которые прошли с нами этот путь».