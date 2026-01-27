Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вердер – Хоффенхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Вердер
27.01.2026 21:30 - : -
Хоффенхайм
Игра перенесена с 10 на 27 января 2026 из-за сильного снегопада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
27 января 2026, 12:02 |
278
0

Вердер – Хоффенхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 27 января в 21:30 по Киеву

27 января 2026, 12:02 |
278
0
Вердер – Хоффенхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Вердер

Во вторник, 27 января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Хоффенхаймом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вердер

Совершенно неуверенные результаты демонстрируют бременцы в текущем сезоне. После 18 игр Бундеслиги на балансе клуба всего 18 баллов, благодаря которым он пока занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем не велико – всего 3 балла.

Кубок Германии «Вердер» покинул еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Арминии».

Хоффенхайм

А вот «Хоффенхайм» наоборот находится «на коне». После 18 матчей чемпионата Германии коллектив смог набрать 36 очков, которые теперь позволяют ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Со 2-го места команду отделяет 6 очков, от 6-го – 4.

В Кубке Германии «сине-белым» удалось пройти лишь до 1/8 финала, где они потерпели поражение против «Санкт-Паули».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Хоффенхайм». На счету команды 4 победы, а еще в 1 матче победил «Вердер».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вердера» продолжается уже 9 матчей подряд.
  • «Гоффенхайм» победил в 4/5 предыдущих играх.
  • «Хоффенхайм» забил 38 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

«Вердер» имеет не лучшую оборону, а «Хоффенхайму» часто удается забивать большое количество голов, именно поэтому я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вердер
27 января 2026 -
21:30
Хоффенхайм
Тотал более 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Санкт-Паули – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Вердер чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Бундеслига Хоффенхайм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Футбол | 27 января 2026, 11:14 0
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»

Артем не верит в успех «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 20
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Футбол | 27.01.2026, 04:51
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Другие виды | 26.01.2026, 21:51
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Футбол | 26.01.2026, 18:24
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 13
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
25.01.2026, 16:36
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем