Во вторник, 27 января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Хоффенхаймом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вердер

Совершенно неуверенные результаты демонстрируют бременцы в текущем сезоне. После 18 игр Бундеслиги на балансе клуба всего 18 баллов, благодаря которым он пока занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем не велико – всего 3 балла.

Кубок Германии «Вердер» покинул еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Арминии».

Хоффенхайм

А вот «Хоффенхайм» наоборот находится «на коне». После 18 матчей чемпионата Германии коллектив смог набрать 36 очков, которые теперь позволяют ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Со 2-го места команду отделяет 6 очков, от 6-го – 4.

В Кубке Германии «сине-белым» удалось пройти лишь до 1/8 финала, где они потерпели поражение против «Санкт-Паули».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Хоффенхайм». На счету команды 4 победы, а еще в 1 матче победил «Вердер».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вердера» продолжается уже 9 матчей подряд.

«Гоффенхайм» победил в 4/5 предыдущих играх.

«Хоффенхайм» забил 38 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

«Вердер» имеет не лучшую оборону, а «Хоффенхайму» часто удается забивать большое количество голов, именно поэтому я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).