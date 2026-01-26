Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Англия
26 января 2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму

Украинец нанял тренера для индивидуальных занятий

Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайло Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

По данным Football.London, после вступления в силу дисквалификации Мудрик продолжает поддерживать форму вне основной команды. По имеющейся информации, украинец тренируется индивидуально и заключил соглашение с частным тренером, тогда как доступ к клубной инфраструктуре для него остается ограниченным.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Football London
