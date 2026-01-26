Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

По данным Football.London, после вступления в силу дисквалификации Мудрик продолжает поддерживать форму вне основной команды. По имеющейся информации, украинец тренируется индивидуально и заключил соглашение с частным тренером, тогда как доступ к клубной инфраструктуре для него остается ограниченным.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.