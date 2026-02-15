Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование

«Полесье Ставки» больше не будет функционировать

Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Getty Images/Global Images Ukraine. Полесье Ставки

Любительский клуб «Полесье Ставки» оказался в тяжелой ситуации.

По информации источника, клуб из Житомирской области прекратит свое существование, точная причина этого решения пока неизвестна.

Недавно клуб из Житомирщины дебютировал в Кубке Украины по футболу. В матче 1/16 финала любительский клуб сыграл против «Шахтера» и уступил с минимальным счетом – 0:1.

Ранее баскетбольный клуб «Кривбасс» официально объявил о прекращении выступлений в Суперлиге 2025/2026. Клуб выступил с официальным заявлением по поводу этой ситуации.

финансы чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация Александр Каденко инсайд
Дмитрий Олийченко Источник: Zorya Londonsk
