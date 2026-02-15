Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
«Полесье Ставки» больше не будет функционировать
Любительский клуб «Полесье Ставки» оказался в тяжелой ситуации.
По информации источника, клуб из Житомирской области прекратит свое существование, точная причина этого решения пока неизвестна.
Недавно клуб из Житомирщины дебютировал в Кубке Украины по футболу. В матче 1/16 финала любительский клуб сыграл против «Шахтера» и уступил с минимальным счетом – 0:1.
Ранее баскетбольный клуб «Кривбасс» официально объявил о прекращении выступлений в Суперлиге 2025/2026. Клуб выступил с официальным заявлением по поводу этой ситуации.
