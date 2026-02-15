ФОТО. Зинченко получил особое поздравление от жены 14 февраля
Влада Зинченко опубликовала нежное фото с мужем
Жена футболиста «Аякса» и сборной Украины Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась романтичным постом в День святого Валентина.
В Instagram она опубликовала нежное фото с мужем, на котором пара обнимается и улыбается друг другу в уютной атмосфере.
В подписи Влада написала: «Happy Valentine’s Day ❤️».
Публикация быстро собрала тысячи лайков и множество теплых комментариев от подписчиков, которые поздравили пару с праздником любви.
