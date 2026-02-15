Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Зинченко получил особое поздравление от жены 14 февраля

Влада Зинченко опубликовала нежное фото с мужем

ФОТО. Зинченко получил особое поздравление от жены 14 февраля
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Жена футболиста «Аякса» и сборной Украины Александра ЗинченкоВлада Зинченко – поделилась романтичным постом в День святого Валентина.

В Instagram она опубликовала нежное фото с мужем, на котором пара обнимается и улыбается друг другу в уютной атмосфере.

В подписи Влада написала: «Happy Valentine’s Day ❤️».

Публикация быстро собрала тысячи лайков и множество теплых комментариев от подписчиков, которые поздравили пару с праздником любви.

фото lifestyle Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Аякс сборная Украины по футболу День святого Валентина
Максим Лапченко Источник: Instagram
