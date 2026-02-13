Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Макаренко рассказал о работе с Венсаном Компани и его приглашении в «Баварию» на стажировку.

«Много всего интересного Компани принес сразу с первого дня, когда начал тренировать «Андерлехт». Я сидел с открытым ртом. С футбольными деталями, которые он принес от Пепа, говорил очень хорошие слова о Зинченко. Что он с помощью работоспособности, позитивным настроем завоевал место в Сити.

Я его поздравлял, когда он в Баварию перешел и написал сообщение, что «приеду к вам учиться». Он ответил, я у него спрашивал, с чего он начинал, он мне давал какие-то советы и говорит: «Я тебя жду», — сказал Макаренко.

Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.