Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Макаренко пригласил Компани
Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Макаренко рассказал о работе с Венсаном Компани и его приглашении в «Баварию» на стажировку.
«Много всего интересного Компани принес сразу с первого дня, когда начал тренировать «Андерлехт». Я сидел с открытым ртом. С футбольными деталями, которые он принес от Пепа, говорил очень хорошие слова о Зинченко. Что он с помощью работоспособности, позитивным настроем завоевал место в Сити.
Я его поздравлял, когда он в Баварию перешел и написал сообщение, что «приеду к вам учиться». Он ответил, я у него спрашивал, с чего он начинал, он мне давал какие-то советы и говорит: «Я тебя жду», — сказал Макаренко.
Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча 22-го тура чемпионата Португалии состоится 13 февраля в 20:30 по киевскому времени
Владислав завершил выступления на Олимпиаде