ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом
Евгений Макаренко и «Кызылжар» договорились о сотрудничестве до 31 декабря 2026 года
Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Контракт с опытным 34-летним футболистом подписал «Кызылжар», который выступает в чемпионате Казахстана и занял девятое место в сезоне 2025.
Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до 31 декабря 2026-го. К новой команде Макаренко присоединился на правах свободного агента после того, как покинул «Ордабасы» 1 января.
Макаренко длительный период находился в структуре киевского «Динамо», где играл за первую и вторую команды, U-17, а также защищал цвета ужгородской «Говерлы» на правах аренды.
Имеет опыт выступлений в чемпионатах Бельгии и Казахстана. В активе защитника – 15 матчей за сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раймонд Овусу уже скоро присоединится к «Кудровке»
Испанский тренер считал, что футболисты королевского клуба не могут иметь столько власти