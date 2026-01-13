Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом
Другие новости
13 января 2026, 15:44 |
503
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом

Евгений Макаренко и «Кызылжар» договорились о сотрудничестве до 31 декабря 2026 года

13 января 2026, 15:44 |
503
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом
ФК Кызылжар. Евгений Макаренко

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Контракт с опытным 34-летним футболистом подписал «Кызылжар», который выступает в чемпионате Казахстана и занял девятое место в сезоне 2025.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до 31 декабря 2026-го. К новой команде Макаренко присоединился на правах свободного агента после того, как покинул «Ордабасы» 1 января.

Макаренко длительный период находился в структуре киевского «Динамо», где играл за первую и вторую команды, U-17, а также защищал цвета ужгородской «Говерлы» на правах аренды.

Имеет опыт выступлений в чемпионатах Бельгии и Казахстана. В активе защитника – 15 матчей за сборную Украины.

По теме:
Опытного защитника Металлиста 1925 пригласили играть в Первую лигу
Капитан Динамо: «Наш первый сбор вместе. Ожидания хорошие»
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду
чемпионат Казахстана по футболу Кызылжар Динамо Киев трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции
Футбол | 13 января 2026, 15:21 0
Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции
Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции

Раймонд Овусу уже скоро присоединится к «Кудровке»

Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Футбол | 13 января 2026, 12:44 3
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб

Испанский тренер считал, что футболисты королевского клуба не могут иметь столько власти

Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Яскравий приклад як просрати кар'єру після Динамо 
Ответить
0
Olix
Тепер Кизилжар стане грандом азійського футболу
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Сборная Украины понесла две тяжелые потери перед матчами чемпионата Европы
Сборная Украины понесла две тяжелые потери перед матчами чемпионата Европы
11.01.2026, 20:45 1
Футзал
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем