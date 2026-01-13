ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Контракт с опытным 34-летним футболистом подписал «Кызылжар», который выступает в чемпионате Казахстана и занял девятое место в сезоне 2025.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до 31 декабря 2026-го. К новой команде Макаренко присоединился на правах свободного агента после того, как покинул «Ордабасы» 1 января.

Макаренко длительный период находился в структуре киевского «Динамо», где играл за первую и вторую команды, U-17, а также защищал цвета ужгородской «Говерлы» на правах аренды.

Имеет опыт выступлений в чемпионатах Бельгии и Казахстана. В активе защитника – 15 матчей за сборную Украины.